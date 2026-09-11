Qua rà soát 1.942 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, cấp xã, Gia Lai xác định 1.343 thủ tục, chiếm 69,2%, có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu khi giải quyết hồ sơ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, con số 1.343 TTHC mới phản ánh nhu cầu và khả năng khai thác dữ liệu, chưa đồng nghĩa tất cả thủ tục đã được cấu hình, kết nối và khai thác trên thực tế.

Đối với các TTHC trên hệ thống của tỉnh, Gia Lai đang chuyển từ khâu rà soát sang cấu hình, kết nối, kiểm thử và vận hành, từng bước giảm việc người dân, doanh nghiệp phải kê khai hoặc cung cấp lại thông tin.

711 trường dữ liệu được thiết kế tự động điền

Một trong những nội dung được Gia Lai tập trung triển khai là tái cấu trúc 45 TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo, tỉnh đã hoàn thành xây dựng, cấu hình phương án tái cấu trúc 45 TTHC trên hệ thống. Trong đó, 13 eForm được chuẩn hóa với 873 trường dữ liệu phục vụ giải quyết 40 TTHC. Đáng chú ý, 711 trường dữ liệu được thiết kế để tự động điền thông tin, chiếm hơn 81%. Các trường còn lại được hiển thị để cán bộ kiểm tra, đối chiếu.

Gia Lai đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai cũng đã cấu hình 27 TTHC để khai thác kết quả bản điện tử của Giấy chứng nhận đã cấp từ dữ liệu đất đai, qua đó có thể thay thế thành phần hồ sơ đầu vào khi đủ điều kiện.

Địa phương hiện có 47 TTHC đặc thù do tỉnh ban hành, trong đó 43 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Qua rà soát, 40 thủ tục đất đai nằm trong phạm vi phương án tái cấu trúc 45 TTHC và đã được cụ thể hóa về thành phần hồ sơ, trường dữ liệu, eForm, nguồn dữ liệu và quy trình xử lý.

Nguyên tắc được tỉnh xác định là ưu tiên khai thác, tái sử dụng thông tin Nhà nước đã có. Khi hệ thống khai thác, đối chiếu, xác thực thành công, cá nhân, tổ chức không phải kê khai hoặc cung cấp lại thông tin tương ứng.

Hơn một nửa hồ sơ đã khai thác dữ liệu

Theo báo cáo, từ ngày 27/8 đến 3/9/2026, hệ thống của tỉnh ghi nhận 1.008 hồ sơ thuộc phạm vi theo dõi khai thác dữ liệu. Trong đó, 539 hồ sơ đã khai thác ít nhất một trong hai nguồn dữ liệu dân cư hoặc đất đai, chiếm 53,47%.

Gia Lai hiện đã kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu như dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch và đăng ký doanh nghiệp, tạo cơ sở để thông tin được sử dụng lại trong quá trình giải quyết TTHC.

Riêng dữ liệu đất đai, đến ngày 23/8/2026, tỉnh đã đồng bộ hơn 3 triệu thửa đất lên hệ thống VNLIS, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng việc khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong các thủ tục liên quan.

Việc đưa dữ liệu vào quy trình giải quyết TTHC giúp người dân, doanh nghiệp giảm việc kê khai nhiều lần những thông tin đã có trên hệ thống; hạn chế phải chuẩn bị, nộp lại giấy tờ mà cơ quan Nhà nước có thể khai thác, đồng thời rút ngắn các bước kiểm tra, đối chiếu hồ sơ.

Với các trường dữ liệu được tự động điền, người dân chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin thay vì nhập lại toàn bộ. Đối với cán bộ giải quyết hồ sơ, dữ liệu được kết nối giúp hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và xác thực nhanh hơn.

Ở quy mô toàn hệ thống, trong 7 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận hơn 575.000 hồ sơ TTHC. Tỷ lệ hồ sơ mới nộp trực tuyến đạt 96,16%; tỷ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 95,05% và tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98%.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, kết quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giải quyết đúng hạn, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu ở mức cao, đã tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục mở rộng mô hình giải quyết TTHC dựa trên dữ liệu.

Trên nền tảng đó, việc kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu từng bước trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và cơ quan giải quyết TTHC, góp phần giảm kê khai, giảm cung cấp lại thông tin, giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ.

Minh Ngọc