Theo nội dung công văn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai công tác truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 2359/KH-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về việc ban hành Kế hoạch hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh Bình Định (cũ) về việc ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định ra nước ngoài năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức công tác truyền thông chính sách, phát huy thế mạnh của các lĩnh vực phụ trách (văn hóa đối ngoại, du lịch, thể thao, công nghiệp văn hóa…) đóng góp ngày càng nhiều cho mục tiêu tăng trưởng của đất nước, địa phương;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đầu mối của địa phương hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời xử lý các thông tin không chính xác; tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn, vấn đề mới phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo ổn định, thông suốt, tích cực phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường sản xuất và phát sóng, đăng phát về chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước, về phát triển bền vững, đặc biệt là các chủ trương, quyết sách chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu xây dựng các chuyên mục, chuyên đề thông tin chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính định hướng; nghiên cứu tổ chức các chương trình trò chuyện, tọa đàm trực tiếp, trực tuyến với các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, quản lý, đối tác, nhà đầu tư để hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối thông tin nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông; đấu tranh phản bác các hành vi đưa tin sai lệch, xuyên tạc về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh Gia Lai từ 7,3% -7,6%, phấn đấu đạt 8% trở lên. Đây là cơ sở để tỉnh bứt phá, tạo đà cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026- 2030.

Với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất để các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các chính sách lớn, mới để phục vụ mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của địa phương...

Nghiên cứu, quan tâm bố trí ngân sách và nhân lực để hỗ trợ cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác truyền thông chính sách theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Bên cạnh đó, sử dụng hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh, bảng tin công cộng, tuyên truyền viên cơ sở...) tại địa phương để thông báo ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu các chính sách, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội... Tăng cường sử dụng các nền tảng ứng dụng zalo, viber… thông báo rộng rãi, ngắn gọn các chủ trương, chính sách để giúp người dân yên tâm thực hiện.

Hội Vũ