Theo Thông tư số 69/2024/TT-BTC ngày 1/10/2024 của Bộ Tài chính, việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan nhà nước phải thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung cấp quốc gia từ ngày 15/11/2024.

Đại diện một đơn vị muốn hỏi Bộ Tài chính, sau khi các tỉnh, thành phố thực hiện việc sáp nhập (từ ngày 1/7/2025), Bộ Tài chính có ban hành quy định hay hướng dẫn nào mới về việc mua sắm xe ô tô cho các sở, ngành, UBND cấp xã không? Hình thức mua sắm xe ô tô có thay đổi gì so với quy định tại Thông tư số 69?

Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, quy định mua sắm ô tô công có gì thay đổi? Ảnh: N.L

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2023, Thông tư số 69/2024 của Bộ Tài chính quy định, danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2024); trong đó quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Cùng với đó, tại Điều 31, Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Điều 3, Điều 41 Nghị định số 186/2025 của Chính phủ quy định, việc mua sắm tài sản công được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công. Trong đó, bao gồm cả trường hợp mua sắm để thay thế cho tài sản đã đủ điều kiện thanh lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định tại Chương VI Nghị định số 186/2025 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để đại diện đơn vị căn cứ quy định của pháp luật và thực tế của đơn vị thực hiện cho phù hợp.