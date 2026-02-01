Sáng 1/2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày Gia Lai tại Hà Nội".

Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026", nhằm quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc đến người dân Thủ đô và du khách, khẳng định tinh thần sẵn sàng hội nhập và chào đón du khách trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, Gia Lai mới, sau sáp nhập, đã mở ra một không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu tính bổ trợ, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc của khu vực và cả nước.

Tỉnh sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp - sinh thái đặc trưng đến các không gian trung du, ven biển và đảo. Đây là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, biển - đảo, thể thao và du lịch sự kiện.

Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình

"Ngày Gia Lai tại Hà Nội" có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: giới thiệu, hướng dẫn du khách trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tuồng và võ thuật Bình Định; các nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên…

Sự kiện còn giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản địa phương, trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai, quảng bá các chương trình Năm Du lịch Quốc gia, lễ hội, sự kiện tiêu biểu và hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh.

Các tiết mục trình diễn tại chương trình

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây cũng là thước đo cho hiệu quả chuyển hóa tiềm năng thành giá trị, chuyển tài nguyên thành sản phẩm và lợi thế thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

Thông qua Ngày Gia Lai tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đồng thời gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và đón chào du khách trong nước, quốc tế trên hành trình hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2026.