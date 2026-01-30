Tối 30/1, Sở Du lịch Hà Nội, UBND phường Tây Hồ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi" với chủ đề "Hành trình du lịch xanh".

Đây là sự kiện mở màn có ý nghĩa đặc biệt, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời hưởng ứng "Năm Du lịch quốc gia 2026 - Gia Lai".

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch giàu bản sắc và tính kết nối, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn; đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác du lịch giữa Hà Nội với các địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, cho biết, năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của du lịch Hà Nội, chuyển đổi từ phục hồi sang tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026.

Thời gian tới, du lịch Hà Nội sẽ tập trung phát triển theo hướng xanh - tuần hoàn - bền vững, tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và lấy trải nghiệm, sự hài lòng của du khách làm trung tâm; để ngành du lịch thực sự phát triển bứt phá. Thành phố phấn đấu, năm 2026 thu hút được trên 35,8 triệu lượt khách, trong đó có trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu phát biểu trong lễ khai mạc chương trình

Tại sự kiện, Hà Nội công bố chùm hơn 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu năm 2026 và trao Quyết định công nhận 3 điểm du lịch mới trên địa bàn thành phố, gồm: Vườn Thực vật Hà Nội - không gian sinh thái xanh giữa lòng đô thị; Làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng - đại diện tiêu biểu cho du lịch làng nghề; và Điểm du lịch Thụy Lâm - không gian văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc vùng đất Đông Anh trong tiến trình đô thị hóa và hội nhập.

Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt 3 ngày (từ 30/1 đến 1/2), tập trung giới thiệu những xu hướng du lịch mới của Thủ đô, từ du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa - di sản đến các sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch cộng đồng và du lịch xanh gắn với trách nhiệm xã hội.

Một số tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc

Trong ngày đầu tổ chức, chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đậm chất Hà Nội như: thưởng thức trà sen Tây Hồ; tham gia các hoạt động sáng tạo với chủ đề “Ký ức Cột Cờ”; xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; hành trình “Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” kết nối làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên) và làng nghề tơ sen, dệt tơ tằm (xã Hồng Sơn); trải nghiệm “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Ô Diên), “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ)…

Ngày 31/1, người dân và du khách có thể theo dõi "Tết Mông xuống phố", tái hiện trọn vẹn Lễ hội Gầu Tào, các cuộc thi nam nữ thanh lịch và ẩm thực đặc trưng của đồng bào Mông.

Ngày 1/2, không gian đại ngàn của Tây Nguyên sẽ được tái hiện giữa lòng Thủ đô với "Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội". Tiếng cồng chiêng, hát bài chòi cùng triển lãm ảnh du lịch Gia Lai tạo nên một sự kết nối chặt chẽ giữa du lịch Thủ đô và Năm Du lịch quốc gia 2026.