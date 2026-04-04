Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku được quy hoạch trên diện tích khoảng 517ha, nằm cạnh Quốc lộ 19, một vị trí chiến lược tại cửa ngõ Pleiku. Đây là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên.

Quần thể được phát triển theo mô hình hệ sinh thái khép kín với nhiều hạng mục như khu đô thị, biệt thự liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại và hệ thống trường học liên cấp. Từ đây có thể kết nối thuận lợi đến trung tâm phía Tây Gia Lai, sân bay, bệnh viện và các tuyến giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Tập đoàn FLC tại lễ khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển, còn thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn, khách sạn cao cấp và những sản phẩm du lịch giá trị gia tăng như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Điều này khiến tiềm năng kinh tế du lịch của địa phương chưa được khai thác tương xứng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng du lịch cao cấp, tạo động lực mới để Gia Lai phát triển du lịch, thu hút đầu tư và sẵn sàng đón đầu các cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới.