Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai từ ngày 15/8 - 15/9, với nhiều yêu cầu chặt chẽ về quản lý đội tàu, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tại hội nghị tổ chức ngày 14/8 ở Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương ven biển triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trước đó, ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1516/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU.

Theo kế hoạch, 46 nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành và địa phương, tập trung vào quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản, giám sát hoạt động khai thác, thực thi pháp luật và hoàn thiện khung pháp lý.

Mục tiêu là khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU; đồng thời chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Kiểm soát chặt tàu cá trong tháng cao điểm

Trong tháng cao điểm, các địa phương phải rà soát, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và phân công lực lượng theo dõi từng tàu. Tàu chưa đủ điều kiện không được xuất bến; trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên ra, vào cảng, xuất, nhập bến phải được ghi nhận trên hệ thống eCDT. Tàu cá đã đăng ký phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên hệ thống VNFishbase.

Việc ghi, nộp nhật ký khai thác, cập nhật sản lượng bốc dỡ và hồ sơ liên quan trên eCDT phải được thực hiện đầy đủ theo quy định, phục vụ đối chiếu, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc.

Các địa phương cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS). Các trường hợp vi phạm liên quan VMS phải được kịp thời xác minh, xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Gia Lai siết quản lý tàu cá trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, quyết gỡ ‘thẻ vàng’. Ảnh: T.N

Gia Lai quản chặt 206 tàu cá nguy cơ cao

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, địa phương đã rà soát 206 tàu cá dài từ 12m đến dưới 15m hành nghề câu mực, thường xuyên hoạt động và xuất, nhập bến tại các tỉnh phía Nam. Đây là nhóm được xác định có nguy cơ rất cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ năm 2024 đến nay, tỉnh thành lập 8 đoàn công tác đến TP.HCM, Đồng Tháp và An Giang, trực tiếp gặp gỡ, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đến nay, toàn bộ 206 tàu trong nhóm này đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Theo ông Khánh, từ tháng 6/2024 đến nay, Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là mục tiêu phải đạt trong năm 2026.

Thứ trưởng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Từ nay đến khi kết thúc tháng cao điểm, phải tạo chuyển biến trong quản lý đội tàu, đồng bộ dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép; bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc thủy sản; xử lý vi phạm mất kết nối VMS và ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bình An