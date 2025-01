Người sáng lập The Goldenrod English book club là Đặng Hà Linh, sinh năm 2010, học sinh trường Delta Global School tại Hà Nội.

Đặng Hà Linh (giữa) trong lễ tốt nghiệp THCS.

Khi mới 12 tuổi, với bút danh Bonnie Mae, Hà Linh đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tay The Strongest Magic of All (tạm dịch: Lựa chọn giữa hai thế giới). Tác phẩm hơn 100 trang, thuộc thể loại văn học giả tưởng và được NXB Ukiyoto (Canada) phát hành toàn cầu, đánh dấu kỳ tích đáng kinh ngạc của tác giả ở độ tuổi thiếu nhi.

Tiểu thuyết đầu tay "The Strongest Magic of All" của Đặng Hà Linh.

Sau khi dấn thân vào con đường viết lách, cộng thêm vốn ngoại ngữ rất vững, Hà Linh nảy ra ý tưởng thành lập một CLB tiếng Anh và truyền cảm hứng đọc sách cho các bạn nhỏ. Hoạt động ban đầu diễn ra vào Chủ nhật, xoay quanh việc đọc sách và chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, CLB nhanh chóng mở rộng hoạt động sang nhiều hình thức khác. Hà Linh khuyến khích các thành viên khai phá nhiều cách biểu đạt sáng tạo như làm slide, phim ngắn và những bài thuyết trình độc đáo dựa trên sách đã đọc.

Khi sản phẩm sáng tạo của các thành viên càng ngày càng nhiều và chất lượng, Hà Linh lập ra một diễn đàn trên mạng để chia sẻ.

Nền tảng này giúp lan tỏa ảnh hưởng và thu hút nhiều học sinh tham gia, đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh. Nhiều cha mẹ nhận thấy lợi ích rõ rệt: các con háo hức tham gia hoạt động đọc sách, đọc sâu hơn qua việc chia sẻ quan điểm cá nhân về mỗi tác phẩm.

Các bạn nhỏ còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh, tự tin trong giao tiếp xã hội và sống tích cực hơn. Trong hơn 5 tháng, CLB đã tổ chức hơn 40 buổi sinh hoạt và cho các thành viên mượn tổng cộng 350 cuốn sách về đọc, sau đó viết cảm nhận, hoặc phát triển và chia sẻ ý tưởng dựa trên nội dung tác phẩm đã đọc.

Mới đây, The Goldenrod English book club đã tổ chức Gala trực tiếp đầu tiên thu hút gần trăm người tham dự bao gồm nhiều hoạt động như đố vui, biểu diễn nghệ thuật, cổ vũ văn hoá đọc...