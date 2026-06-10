Đưa công cụ AI vào hỗ trợ nghiệp vụ

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Việc ứng dụng AI được kỳ vọng hỗ trợ cán bộ trong quá trình tra cứu, thẩm định và xử lý hồ sơ đất đai. Ảnh: Trang Lê

Buổi làm việc được tổ chức mới đây tại trụ sở UBND tỉnh. Tại đây, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả xây dựng, triển khai vận hành hai công cụ số gồm: “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính đầu tư ngoài ngân sách”.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các sản phẩm công việc mới, ứng dụng AI, xây dựng công cụ số phục vụ cải thiện hiệu suất thực thi công vụ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đất đai là lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn, thường xuyên phát sinh áp lực trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính. Việc đưa công cụ AI vào hỗ trợ nghiệp vụ được kỳ vọng giúp cán bộ, công chức có thêm kênh tra cứu, phân tích, tham khảo tình huống, qua đó nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ.

Việc triển khai “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai” được đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn, đúng mục đích và đúng nguyên tắc. Theo hướng dẫn sử dụng công cụ, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ nghiên cứu, tra cứu, phân tích tình huống nghiệp vụ; không được sử dụng kết quả do AI tạo ra làm căn cứ duy nhất để quyết định việc tiếp nhận, trả hồ sơ hoặc ban hành văn bản hành chính.

Về bảo mật dữ liệu, việc sử dụng công cụ AI phải tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh thông tin; đồng thời hạn chế đưa lên hệ thống các dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu có thể nhận diện cá nhân, tổ chức, tài sản nếu chưa được xử lý theo quy định.

Báo cáo hằng tuần hiệu quả sử dụng AI

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh được giao bảo đảm kinh phí để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh duy trì vận hành ổn định, thông suốt “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai”.

Văn phòng UBND tỉnh cũng được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên nâng cấp công cụ, bảo đảm cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên gia về nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi, quản lý và báo cáo định kỳ hằng tuần về tình hình, hiệu quả sử dụng công cụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc đánh giá phải gắn với sự chuyển biến trong giải quyết hồ sơ đất đai tại từng đơn vị, địa phương kể từ khi sử dụng AI hỗ trợ.

Gia Lai từng bước đưa chuyển đổi số vào các khâu trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Mai Đào

Từ kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai”, Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác định nhu cầu, triển khai xây dựng thêm các mô hình AI hỗ trợ nghiệp vụ ở những lĩnh vực khác.

Trong đó, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, hao phí nhiều lao động, nhất là các nhiệm vụ phát sinh tại cấp xã.

Đối với “Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính đầu tư ngoài ngân sách”, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Công cụ này cần được nghiên cứu tích hợp AI, bổ sung thêm một số chức năng như quản lý tiến độ giải ngân dự án; tự động trích xuất, phân tích thông tin, số liệu.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh được yêu cầu mua tài khoản ChatGPT theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ để bảo đảm việc sử dụng “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai” tại đơn vị.

Đồng thời, các địa phương phải quán triệt 100% cán bộ, công chức có liên quan sử dụng công cụ này trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo đúng quy định pháp luật.

Việc ứng dụng AI trong thẩm định hồ sơ đất đai cho thấy Gia Lai đang từng bước đưa chuyển đổi số vào những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu nghiệp vụ phức tạp; đặc biệt là các khâu trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp ở cấp cơ sở.

Nam Hà