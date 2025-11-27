Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Báo cáo tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2025 của tỉnh Gia Lai cho hay: trong tháng 10, KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Sản xuất nông-lâm-thủy sản giữ vững ổn định. Diện tích gieo trồng các cây trồng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng, tỉnh tiếp tục được cấp thêm 7 mã số vùng trồng xuất khẩu với 151,5 ha, nâng tổng số vùng trồng được cấp mã số lên 255 vùng/hơn 10.200 ha. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được triển khai quyết liệt, không để xảy ra vụ vi phạm nghiêm trọng.

Sản lượng khai thác thủy sản biển tháng 10/2025 ước đạt 22.740,4 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định.

Về công nghiệp, thương mại và du lịch:10 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 161 dự án đầu tư (đạt 97,6% kế hoạch năm) với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 113.000 tỷ đồng; lưu thông hàng hóa tiếp tục được duy trì ổn định, nguồn cung từ các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh dồi dào, không có tình trạng găm hàng tăng giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.073 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ; 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ước đón 11.390.700 lượt khách, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch ước đạt 25.600 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh tình hình kinh tế, tình hình văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh được ghi nhận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực xây dựng-đô thị-nhà ở xã hội được quan tâm chỉ đạo, với mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ trong năm 2025; đồng thời, tỉnh đã hoàn tất hỗ trợ 12.520 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 11/2025, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Tỉnh đã huy động hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân hỗ trợ người dân, bố trí hơn 186 tỷ đồng giúp hơn 51.000 hộ bị thiệt hại về nhà ở, kịp thời ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Huy Trường

Tập trung công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 13

Trong tháng 11, toàn tỉnh dồn sức khắc phục hậu quả cơn bão số 13, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ưu tiên cao nhất là cứu dân và bảo đảm an sinh; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước hoặc không được chăm sóc y tế. Kiểm soát chặt an toàn của người dân sau bão; duy trì sơ tán tại chỗ, không để người dân quay về nơi ở cũ khi chưa an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để khôi phục hạ tầng thiết yếu: điện - nước - viễn thông, trạm y tế, bệnh viện, trường học... Tập trung huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai. Đề xuất các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng để doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển KT-XH năm 2025; tập trung công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu của tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao.

Lâm Viên