Theo phản ánh của cử tri, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, một số quy định liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân trong lĩnh vực đất đai sẽ bị ảnh hưởng như: hạn mức giao đất, điều kiện tách thửa, mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, đơn giá bồi thường, chính sách giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, nghĩa vụ tài chính về đất đai...

Cử tri đề nghị thành phố sớm rà soát, thống nhất các quy định đất đai sau sáp nhập, đồng thời tháo gỡ vướng mắc đối với các thửa đất dưới 50m2 hình thành từ trước, do lịch sử để lại.

Liên quan hạn mức giao đất, điều kiện tách thửa, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Từ 7/10/2024, Hà Nội quy định, tách thửa đất ở, tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m2, tăng 20m2 so với quy định trước đó. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trong đó, có quy định về hạn mức giao đất và việc tách thửa đất với đất ở phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và sau khi tách phải đảm bảo tối thiểu 50m2 trở lên, mặt tiền từ 4m trở lên, nếu tạo ngõ thì chiều rộng mặt cắt ngang từ 3,5m trở lên đối với các phường, thị trấn.

Nội dung này được đề xuất xây dựng trên cơ sở kế thừa từ Quyết định số 20/2017 của UBND TP Hà Nội và điều chỉnh các điều kiện về chiều dài cạnh thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Lý giải về mức tối thiểu 50m2, UBND TP Hà Nội dẫn Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, trong mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 27m2 sàn/người vào năm 2025 và 30m2 sàn/người vào năm 2030.

Với một hộ gia đình có từ hai người trở lên, quy định này nhằm cân đối giữa thực tế của Hà Nội và mục tiêu phát triển diện tích nhà ở.

Thành phố cũng nghiên cứu các quy định của một số địa phương, như tại Đà Nẵng áp dụng mức tối thiểu 50m2, còn TPHCM quy định từ 36m2 tại các quận lõi và 50m2 ở những quận còn lại.

Bên cạnh đó, theo thống kê dân số các quận trên địa bàn thành phố đến năm 2023, các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân thì một người chiếm khoảng 30m2 đất; các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm khoảng 40m2 đất và các quận khác là trên 50m2.

Diện tích tối thiểu 50m2 còn nhằm đảm bảo điều kiện sống tối thiểu của người dân, hạn chế trường hợp xây dựng cơi nới tăng diện tích sàn sử dụng dẫn đến tăng nguy cơ cháy nổ. Hạn chế tăng dân số các khu vực nội thành; giảm áp lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD của Bộ Xây dựng quy định bãi đỗ xe chữa cháy có kích thước không nhỏ hơn 3,5m. Do đó, việc đề xuất đường giao thông như dự thảo quyết định căn cứ theo quy chuẩn này và tình hình thực tế công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Không chỉ liên quan đến hạ tầng, hạn mức tách thửa còn tác động đến quyền lợi khi thu hồi đất. Thành phố cho rằng việc nâng diện tích tái định cư lên 50m2 sẽ mang lại lợi hơn cho người dân.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai, UBND thành phố khẳng định không có sự thay đổi so với thời điểm trước sáp nhập.

Theo Quyết định 40/2025, bảng giá đất (theo Quyết định 71/2024) vẫn áp dụng theo địa giới hành chính cũ, đồng nghĩa người dân không phải nộp thêm tiền sử dụng đất hay các nghĩa vụ tài chính khác chỉ vì điều chỉnh địa giới.

Đối với chính sách đất ở dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, Hà Nội đang xây dựng quy định phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND xem xét ban hành.