Chiều 16/9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai”. Sự kiện là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, giải pháp phát triển năng lượng xanh, bền vững; đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế của Gia Lai, tạo tiền đề thu hút đầu tư hợp tác trong và ngoài nước.

Tiềm năng vượt trội từ “vùng đất nắng gió”

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: với diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, vị trí cửa ngõ Tây Nguyên - liền kề duyên hải miền Trung, có tuyến hành lang Đông Tây nối Lào, Campuchia, Thái Lan, Gia Lai không chỉ quan trọng trên bản đồ năng lượng quốc gia mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối năng lượng khu vực.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo.

Tỉnh Gia Lai vừa có cao nguyên nhiều nắng gió, vừa có vùng ven biển bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống sông, thác, hồ phong phú. Đây là nền tảng để phát triển đa dạng các loại hình năng lượng tái tạo: điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, địa nhiệt.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn Gia Lai phát triển hơn 9.600 MW - con số ấn tượng khẳng định vị thế tỉnh như một trung tâm năng lượng sạch, bền vững của khu vực.

Đến nay, toàn tỉnh có 61 dự án thủy điện công suất 2.736 MW; 17 dự án điện gió công suất 916 MW; 7 dự án điện mặt trời công suất 590 MWp; 2 dự án điện sinh khối 130 MW đã vận hành thương mại. Các dự án này không chỉ bổ sung nguồn điện ổn định cho hệ thống quốc gia mà còn tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển.

Đặc biệt, Gia Lai coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt. Ngày 20/8/2025, tỉnh công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo. Đến nay, dự án đã phê duyệt kết quả mời quan tâm của Liên danh Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng năng lượng tái tạo của Gia Lai, ông Tăng Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) khẳng định, dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo là bước đi tiên phong, có thể trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương khác.

“Gia Lai sẽ sớm trở thành điểm sáng trong phát triển năng lượng sạch của Việt Nam. Thành công của các dự án năng lượng tái tạo tại đây sẽ lan tỏa ra cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, tăng trưởng xanh và Net Zero 2050”, ông Hùng chia sẻ.

Doanh nghiệp quốc tế cam kết đồng hành

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng, mở ra góc nhìn đa chiều về tiềm năng hợp tác và phát triển năng lượng tái tạo.

Ông Franz-Josef Claes - Chủ tịch Tập đoàn GEO chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án điện gió trên bờ của tập đoàn, đồng thời khẳng định cam kết mang công nghệ và tri thức quốc tế đến Việt Nam. Đại diện GEO khu vực châu Á - ông Homan Seyedin trình bày định hướng kỹ thuật và triển vọng các dự án tương lai.

Bà Mai Thị Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc O-DOOR Việt Nam nêu ý kiến: “Khu vực tư nhân có thể trở thành lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việt Nam cần sớm xây dựng hệ sinh thái hydro xanh và các dẫn xuất như amoniac, e-methanol, ure xanh để vượt qua rào cản thương mại mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế”.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai trao quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo cho Tập đoàn GEO và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam.

Ông Trần Văn Thế - đại diện Công ty INDEL PETRO Việt Nam chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp trong nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của “chuyển dịch kép” gắn năng lượng sạch với kinh tế tuần hoàn và ESG, coi đây là hướng đi tất yếu để hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội thảo, UBND tỉnh Gia Lai đã trao Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông cho Liên danh GEO - O-DOOR; diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa GEO - O-DOOR và Trường Đại học Quy Nhơn; ký kết hợp tác giữa INDEL PETRO Việt Nam với GEO và O-DOOR.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi với phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng đề nghị doanh nghiệp cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, phát triển theo hướng kinh tế xanh - tuần hoàn, thân thiện môi trường; trực tiếp thực hiện với năng lực tài chính vững mạnh, không bán hay chuyển nhượng dự án; đồng thời tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững; góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm sáng trong phát triển năng lượng sạch, tiến tới Net Zero 2050 và khẳng định vị thế trung tâm năng lượng sạch của miền Trung - Tây Nguyên.

Nam Hà