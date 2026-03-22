Thị trường vàng tuần qua chao đảo mạnh khi giá kim loại quý lao dốc, giảm hơn 10%- mức giảm tuần sâu nhất trong hơn 40 năm.

Diễn biến trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng “tài sản trú ẩn an toàn” khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thậm chí thua lỗ nặng chỉ sau vài ngày “bắt đáy”.

Vàng mất hơn 10% chỉ trong một tuần

Theo dữ liệu thị trường quốc tế, chốt phiên ngày 20/3 tại New York (Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 3,42%, xuống còn 4.491,67 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã “bốc hơi” hơn 10% giá trị- mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/1983.

Không chỉ vàng, bạc cũng lao dốc không phanh. Giá bạc giao ngay giảm tới 6,8% trong phiên và mất hơn 15% trong tuần, trong khi hợp đồng tương lai bạc giảm hơn 16%.

Đáng chú ý, cú giảm sâu này diễn ra ngay trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đây là yếu tố vốn thường đẩy giá vàng tăng mạnh. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư “không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng rơi tự do khiến không ít nhà đầu tư vừa ‘xuống tiền bắt đáy’ đã lỗ hàng chục triệu đồng, rơi vào thế kẹt chưa biết khi nào mới thoát hàng. Ảnh: Baidu

Tại thị trường Trung Quốc, giá vàng trang sức của các thương hiệu lớn như Chu Sinh Sinh, Chow Tai Fook, Luk Fook hay Lao Miao cũng đã rơi xuống dưới mốc 1.400 NDT (khoảng 5,5 triệu đồng)/gram, cho thấy rõ áp lực giảm giá trên diện rộng.

‘Bắt đáy’ liên tiếp, nhà đầu tư lỗ nặng

Câu chuyện của anh Trịnh (sinh năm 1990, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc) là ví dụ điển hình cho làn sóng “bắt đáy” đầy rủi ro.

Cuối tháng 2/2026, khi chứng kiến căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, anh tin rằng giá vàng sẽ tăng mạnh nên quyết định “xuống tiền”. Ngày 2/3, anh mua 100 gram vàng với giá 1.188 NDT (khoảng 4,6 triệu đồng)/gram, kỳ vọng “ăn chắc”.

Ban đầu, thị trường diễn biến đúng dự đoán khi giá vàng tăng vượt 1.200 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng)/gram. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, xu hướng đảo chiều. Từ ngày 4/3, giá vàng bắt đầu suy yếu và liên tục đi xuống.

Không nản chí, ngày 18/3, khi thấy giá tiếp tục giảm, anh quyết định “bắt đáy” thêm, mua tiếp 60 gram với giá 1.120 NDT (khoảng 4,4 triệu đồng)/gram, nâng tổng lượng nắm giữ lên 160 gram.

Nhưng cú “lao dốc trong đêm” đã khiến mọi tính toán sụp đổ. Chỉ sau một đêm, giá vàng giảm sâu về khoảng 1.080 NDT/gram, khiến khoản đầu tư của anh lỗ hơn 13.000 NDT (khoảng 51 triệu đồng).

“Tôi cứ mua là giá lại giảm. Không hiểu sao vàng lại yếu như vậy trong lúc thế giới bất ổn”, anh than thở. Hiện tại, lựa chọn duy nhất của anh là tiếp tục nắm giữ, chờ ngày “về bờ”.

Không chỉ riêng anh Trịnh, làn sóng “bắt đáy” đang lan rộng tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Tại một cửa hàng vàng ở Bắc Kinh, quầy bán vàng đầu tư chật kín người.

Một nhà đầu tư lớn tuổi đã đặt mua 100 gram vàng với giá 1.045 NDT (khoảng 4,1 triệu đồng)/gram nhưng vẫn chần chừ chưa thanh toán, liên tục theo dõi biểu đồ giá trong gần một giờ.

Sự do dự này không phải không có lý. Dù giá vàng có thời điểm bật lên nhẹ sau khi chạm đáy, xu hướng chung vẫn rất khó đoán. Chỉ vài giờ sau khi ông hoàn tất giao dịch, giá vàng lại quay đầu giảm.

Thực tế này cho thấy tâm lý thị trường đang cực kỳ giằng co: một bên là kỳ vọng “mua đáy - bán đỉnh”, bên còn lại là nỗi lo giá sẽ tiếp tục lao dốc.

Vì sao vàng ‘mất chất’ trú ẩn?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi trong “logic thị trường”. Trước đây, vàng thường tăng giá trong bối cảnh bất ổn địa chính trị do nhu cầu trú ẩn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, thị trường đang chuyển sang một cơ chế khác: ưu tiên các yếu tố như lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ.

Cụ thể, khi lạm phát cao và các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thắt chặt, lãi suất tăng sẽ khiến vàng với vai trò là tài sản không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác.

Ngoài ra, biến động mạnh của giá năng lượng cũng khiến dòng tiền đầu cơ liên tục dịch chuyển, làm gia tăng độ “nhiễu” của thị trường vàng.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: liệu đây có phải cơ hội “lên tàu” hay chỉ là một “bẫy giảm giá”? Nhiều tổ chức phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được đánh giá có giá trị nhất định trong danh mục đầu tư, đặc biệt như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Theo Red Star News