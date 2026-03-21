Một lỗi hiển thị giá vàng trên ứng dụng ngân hàng tại Trung Quốc đã tạo ra "cơn sốt" kiếm tiền hiếm gặp: chỉ với vài trăm NDT, nhiều người bất ngờ chứng kiến tài khoản tăng vọt lên hàng trăm nghìn NDT. Nhưng chưa đầy 5 giờ sau, toàn bộ khoản tiền này bị thu hồi, kéo theo nhiều tranh cãi.

‘Mỏ vàng’ xuất hiện giữa giờ cao điểm

Sáng 2/3/2026, chị Trương Mẫn, một nhân viên văn phòng tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) mở ứng dụng Ngân hàng Bắc Kinh (Bank of Beijing) để kiểm tra giá vàng như thường lệ.

Tuy nhiên, mức giá hiển thị khiến cô không tin vào mắt mình: chỉ 1,6 NDT (khoảng 6.000 đồng)/gram, trong khi giá thị trường lúc đó lên tới khoảng 1.173 NDT (khoảng 4,6 triệu đồng)/gram.

Chênh lệch gần 700 lần khiến Trương Mẫn nghi ngờ hệ thống gặp lỗi. Sau vài lần kiểm tra, cô quyết định thử mua 1gram. Giao dịch thành công.

Không chần chừ, cô tiếp tục mua 100 gram với tổng chi phí chỉ 160 NDT. Ngay sau đó, cô bán toàn bộ số vàng vừa mua cùng lượng tích lũy trước đó, khiến tài khoản nhảy vọt lên hơn 129.000 NDT (khoảng 503 triệu đồng).

“Tôi nghĩ mình vừa gặp vận may hiếm có”, cô kể lại.

Giá vàng hiển thị chỉ 1,6 NDT/gram trên ứng dụng ngân hàng đã thu hút hàng trăm người giao dịch trước khi toàn bộ lệnh mua bán bị hủy sau vài giờ. Ảnh: Baidu

Trương Mẫn không phải trường hợp cá biệt. Gần như cùng thời điểm, nhiều người dùng tại Bắc Kinh, Thâm Quyến cũng phát hiện mức giá không tưởng này.

Một người dùng khác là Trần Huy chi khoảng 3.520 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) để mua lượng lớn vàng, sau đó bán ra và thu về hơn 254.000 NDT (khoảng 990 triệu đồng).

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn đầu tư, kéo theo làn sóng khách hàng đổ xô vào ứng dụng ngân hàng để tranh thủ cơ hội. Lượng giao dịch tăng đột biến khiến hệ thống rơi vào tình trạng quá tải.

Ngân hàng đóng băng giao dịch

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, ngân hàng bắt đầu tạm dừng dịch vụ vàng tích lũy. Người dùng không thể thực hiện giao dịch, thậm chí không xem được số dư tài khoản.

Thông báo chính thức chỉ ghi ngắn gọn: hệ thống đang bảo trì. Tuy nhiên, đến chiều tối, nhiều khách hàng bất ngờ nhận được thông báo trừ tiền. Số dư khủng trước đó bị thu hồi gần như toàn bộ, chỉ còn lại phần vốn ban đầu.

Ngân hàng sau đó xác nhận: các giao dịch thực hiện ở mức giá sai lệch nghiêm trọng sẽ bị hủy bỏ.

Diễn biến chóng vánh khiến nhiều người rơi vào trạng thái hụt hẫng. Từ cảm giác đổi đời trong vài giờ, họ nhanh chóng quay về điểm xuất phát.

“Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc nghỉ việc và lên kế hoạch sử dụng số tiền đó. Nhưng cuối cùng tất cả biến mất”, Trương Mẫn chia sẻ.

Một số khách hàng cho rằng cách xử lý của ngân hàng là quá cứng nhắc, đặc biệt khi tiền bị trừ trực tiếp mà không có thông báo trước.

Đáng chú ý, không chỉ những người chủ động tận dụng mức giá lỗi, một số khách hàng sử dụng tính năng mua vàng định kỳ cũng bị ảnh hưởng.

Họ cho biết các lệnh mua bán tự động được thiết lập từ trước cũng bị hủy, dù không hề có ý định “tranh thủ chênh lệch giá”.

Lỗi kỹ thuật hay lỗ hổng hệ thống?

Theo các chuyên gia công nghệ tài chính, nguyên nhân có thể đến từ lỗi quy đổi đơn vị dữ liệu khi đồng bộ giá từ nguồn bên ngoài. Chẳng hạn, giá có thể được truyền ở đơn vị nhỏ hơn nhưng bị hệ thống hiểu nhầm là NDT/gram.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống kiểm soát rủi ro khi không phát hiện mức giá bất thường, không chặn giao dịch khi giá đảo ngược logic, không kích hoạt cơ chế dừng khẩn cấp.

Việc một lỗi hiển thị kéo dài đủ lâu để phát sinh hàng loạt giao dịch cho thấy lỗ hổng đáng kể trong hệ thống vận hành.

Sự cố cũng đặt ra câu hỏi: ngân hàng có quyền ngân hàng có quyền đơn phương hủy giao dịch và thu hồi tiền hay không?

Một số ý kiến cho rằng đây là trường hợp “giao dịch do nhầm lẫn rõ ràng”, ngân hàng có quyền điều chỉnh. Tuy nhiên, phía khác lập luận việc thu hồi cần minh bạch và tuân thủ quy trình pháp lý, thay vì xử lý theo hướng đơn phương.

Ngoài ra, thiệt hại của những người không thể giao dịch trong thời gian hệ thống bị gián đoạn cũng chưa được làm rõ.

Sau sự cố, nhiều ngân hàng tại Trung Quốc đã rà soát lại các sản phẩm vàng tích lũy và siết chặt kiểm soát rủi ro.

Theo Baidu