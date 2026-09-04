Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 7 tháng đầu năm 2026, nước ta chi 185,54 triệu USD để nhập khẩu 112,09 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 27,1% về lượng, nhưng giảm 20,9% về giá trị.

Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 19 thị trường. Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất, cung cấp 44,5% lượng thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam; Nga cung cấp 21,41%; Tây Ban Nha 20,54%; Đức 4,58% và các thị trường khác khoảng 8,97%.

Đáng chú ý, giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh trong 7 tháng năm 2026 chỉ 1.638 USD/tấn (khoảng 43.000 đồng/kg - PV), giảm mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức giá này rẻ bất ngờ so với giá lợn hơi ở nước ta.

Hơn 112.000 tấn thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, với giá bình quân khoảng 43.000 đồng/kg. Ảnh: Tâm An

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, giá thu mua lợn hơi trong nước biến động giảm trong tháng 8/2026. So với tháng 7/2026, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 4.400 đồng/kg xuống 59.000-60.000 đồng/kg; giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên giảm 4.500 đồng/kg, dao động trong khoảng 57.000-58.000 đồng/kg; giá lợn hơi miền Nam giảm 3.500 đồng/kg, hiện ở mức 57.000-58.000 đồng/kg.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết tháng 7 Âm lịch hằng năm thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường thịt lợn do nhiều người chuyển sang ăn chay.

Bên cạnh đó, nguồn cung thịt nhập khẩu giá rẻ gia tăng cũng gây áp lực lên thịt lợn trong nước, góp phần kéo giá lợn hơi giảm.

Đáng chú ý, theo ông Đoán, giá lợn hơi tại Brazil - nhà cung cấp thịt lợn nhập khẩu lớn nhất, chỉ bằng một nửa so với Việt Nam. Do đó, ngành chăn nuôi trong nước đang phải cạnh tranh gay gắt với thịt lợn nhập khẩu giá rẻ.

“Thực tế, tại các trang trại chăn nuôi, giá lợn hơi đã giảm về mức 52.000-55.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng/kg trong tháng 8”, ông Đoán nói.

Giá lợn hơi trong nước giảm mạnh. Ảnh: Vissan

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thời gian qua, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một số trang trại sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi lợn. Lo ngại bị phát hiện, các trang trại nuôi lợn gột (nuôi vỗ béo) vội bán tháo đàn, khiến nguồn cung trên thị trường tăng mạnh.

Ông lý giải, khi đã sử dụng chất cấm rồi dừng, lợn có thể tăng tích mỡ trở lại, khiến người nuôi có xu hướng bán sớm để tránh rủi ro.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu, nguồn cung tăng đã khiến giá lợn hơi tiếp tục chịu áp lực giảm, ông Đoán nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, trong ngắn hạn, giá lợn hơi sẽ tăng nhẹ trong biên độ hẹp khi mùa hè kết thúc. Sức mua từ các bếp ăn tập thể và thị trường truyền thống được kỳ vọng sôi động trở lại, qua đó hỗ trợ giá.