Chi 1,95 tỷ USD nhập thịt, cận Tết Bính Ngọ giá lợn hơi vẫn leo thang

Năm vừa qua, nước ta đã chi ra 1,95 tỷ USD để nhập khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật để bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, giá lợn hơi vẫn tăng mạnh và neo ở ngưỡng cao khi Tết Bính Ngọ cận kề.

Trong tháng 12/2025, giá lợn hơi xuất chuồng leo thang và vượt mốc 70.000 đồng/kg. Những ngày đầu năm 2026, giá lợn hơi xuất chuồng biến động nhẹ, nhưng vẫn ở mức 62.000-69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Chuyên gia ngành chăn nuôi nhận định, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn vào dịp cận Tết Nguyên đán tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt cục bộ sẽ đẩy giá mặt hàng lên ngưỡng cao. Tuy nhiên, sẽ không có sốt giá thịt lợn như trước, bởi lượng lớn hàng nhập khẩu sẽ bù đắp một phần cho nguồn cung.

Giá trứng gà tăng cao

Tương ứng với giá thịt heo, giá trứng gia cầm cũng tăng cao trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, các hệ thống phân phối thực phẩm đều niêm yết trứng gia cầm ở mức 32.000-34.000 đồng/hộp (10 quả). Với mức giá này, ngành sản xuất trứng gần như đã được hồi sinh sau một giai đoạn ế ẩm và dư thừa.

Một lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam phân tích, trong thời gian vừa qua, thiên tai, lũ lụt đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi, góp phần làm giảm sản lượng.

Giá trứng gà tăng cao. Ảnh: TA

Bia Tết giảm giá sớm

Ghi nhận của PV Báo Người Lao Động tại nhiều siêu thị, bia Tết được chất thành những kệ hàng cao ngút với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Đơn cử, tại siêu thị Lotte Mart, phường Tây Hồ, bia Heineken giảm từ 453.600 đồng/thùng, xuống 435.000 đồng; bia Budweiser Sleek giảm từ 463.200 đồng/thùng xuống còn 425.000 đồng...

Cùng với đó, các hãng bia kích cầu tiêu dùng theo cách là mua bia có cơ hội tặng chuyến đi xem World Cup 2026, trúng tiền mặt tới 150 triệu đồng..

Dù các siêu thị giảm giá kèm thêm nhiều chương trình khuyến mãi nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để người dân mua bia Tết nhiều hơn.

Giá cam sành rẻ bất ngờ

Cam sành đang được bán tràn ngập trên thị trường với giá rẻ bất ngờ, thậm chí có loại chỉ vài nghìn đồng/kg. Theo chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), nhiều người tiêu dùng hoài nghi về chất lượng sản phẩm khi 1kg cam sành có giá không bằng 1 mớ rau.

Còn theo các tiểu thương, cam sành được trồng nhiều tại các tỉnh phía Nam của Việt Nam như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... và đang vào mùa nên có mức giá tương đối rẻ.

Cũng theo nhiều người bán hàng, dù giá rẻ nhưng chất lượng cam sành khá ngon, nhiều nước, ngọt, chua dịu. Màu nước cam vàng sánh bắt mắt nên được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là các cửa hàng bán nước trái cây thường sẽ lấy số lượng lớn để ép, phục vụ khách hàng.

Lý do giá sầu riêng tăng 10.000 đồng/kg chỉ sau 3 ngày

Ngày 6/1, ông Trần Đăng, một thương lái mua sầu riêng ở ĐBSCL, xác nhận trên Báo Người Lao Động rằng giá mua sầu riêng vừa tăng do đứt lứa, hàng rất hiếm nên chỉ sau 2-3 ngày đã tăng từ 7.000-10.000 đồng/kg với giống Ri 6.

Tuy nhiên, ông Đăng dự báo việc giá sầu riêng tăng chỉ là tạm thời do hiện tại xuất khẩu ít, chủ yếu phân phối nội địa nên giá không quá cao.

Các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL trong ngày 6/1 thông báo giá sầu riêng Ri 6 ở mức 65.000-70.000 đồng/kg (loại A); 50.000-55.000 đồng/kg (loại B), tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Sầu riêng Dona được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B), tăng 5.000 đồng/kg.

iPhone Air ‘sập giá’ tại Việt Nam

iPhone Air, mẫu điện thoại mới toanh của Apple, không đạt doanh số kỳ vọng. Theo Nhịp Sống Thị Trường, điều này thể hiện rõ ràng qua việc máy liên tục giảm giá trong thời gian qua, trong khi các sản phẩm ra mắt cùng thời điểm như iPhone 17 hay 17 Pro, Pro Max chỉ giảm giá khoảng 500.000 đồng.

Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, một số nhà bán lẻ đã hạ giá bán của iPhone Air bản 256 GB xuống còn khoảng 26,5 triệu đồng, giảm 5,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Thậm chí, nếu đặt mua online ở gian hàng chính thức của Apple trên Shopee, người dùng có thể mua sản phẩm với giá chỉ 23,7 triệu đồng, sau khi đã áp một số mã giảm giá. Tức là, giá bán của máy giảm khoảng 8,3 triệu đồng - mức giảm cực sâu cho một mẫu iPhone mới ra mắt 3 tháng.

“Giảm giá mạnh nhưng sức hút của iPhone Air vẫn khá yếu so với iPhone 17 hay 17 Pro Max”, đại diện một hệ thống bán lẻ cho hay. Theo vị này, doanh số của iPhone Air hiện chiếm dưới 5% tổng danh mục sản phẩm iPhone - không chỉ thua xa iPhone mới mà cũng không sánh được so với các model đời cũ như iPhone 16 hay iPhone 15.