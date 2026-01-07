Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ước tính cả năm 2025, kim ngạch nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,95 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm trước đó.

Số liệu lũy kế đến hết tháng 11/2025 cho thấy, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng gồm: thịt và phụ phẩm ăn được của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,06%; thịt trâu chiếm 31,1%; thịt lợn chiếm gần 21,6%; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò chiếm 12,8%; thịt bò chiếm 13,7%; các mặt hàng khác chiếm 2,77% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 18,9% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với sản lượng đạt 168.100 tấn và giá trị khoảng 601,8 triệu USD, giảm 4% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng lớn thịt nhập khẩu và phụ phẩm đổ bộ thị trường, giá thịt lợn cận Tết Bính Ngọ vẫn đua tăng. Ảnh: Tâm An

Ngoài ra, Nga, Brazil, Mỹ, Úc cũng là những thị trường cung cấp thịt và phụ phẩm sau giết mổ động vật lớn cho Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu từ Nga tăng 70,1% về lượng và tăng 72,3% về giá trị; nhập khẩu từ Brazil tăng 51,3% về lượng và tăng 70,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng hàng nhập khẩu trở thành một nguồn cung lớn cho thị trường nội địa trong năm vừa qua, nhất là với mặt hàng thịt lợn.

Song, trong tháng 12/2025, giá lợn hơi xuất chuồng vẫn leo thang và vượt mốc 70.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc thời điểm cuối tháng 11 chỉ ở mức 53.000-55.000 đồng/kg, thì cuối tháng 12 đã vọt lên 68.000-69.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 71.000 đồng/kg.

Tương tự, ngày cuối tháng 12, giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động từ 64.000-68.000 đồng/kg, tăng mạnh 14.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 11.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam từ mức 52.000-55.000 đồng/kg cũng tăng lên ngưỡng 61.000-65.000 đồng/kg.

Những ngày đầu năm 2026, giá lợn hơi xuất chuồng biến động nhẹ, nhưng vẫn neo ở mức 62.000-69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 11 tháng năm 2025, nước ta phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do mắc dịch tả lợn châu Phi. Tại nhiều địa phương, chăn nuôi lợn đang dần phục hồi sau dịch. Tuy nhiên, ở các tỉnh miền Trung, quá trình tái đàn vẫn gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ kéo dài, khiến quy mô chăn nuôi bị thu hẹp và sản xuất bị gián đoạn.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khuyến cáo các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch cung ứng chi tiết để đảm bảo cho nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm, đặc biệt là Tết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, ngay cả khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện tái đàn hoặc bị thiệt hại bởi dịch bệnh.

Chuyên gia ngành chăn nuôi nhận định, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn vào dịp cận Tết Nguyên đán tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt cục bộ sẽ đẩy giá mặt hàng lên ngưỡng cao. Tuy nhiên, sẽ không có sốt giá thịt lợn như trước, bởi lượng lớn hàng nhập khẩu sẽ bù đắp một phần cho nguồn cung.