Từng là chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple khi ra mắt năm 2019, iPhone 11 Pro Max nay có mức giá khiến nhiều người bất ngờ.

Những chiếc máy còn nguyên seal, chưa kích hoạt gần như không còn nhiều, chủ yếu là hàng tồn kho và có giá từ 10 đến 13 triệu đồng. Trong khi đó, máy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất mới, pin còn cao, thường được rao bán trong khoảng 8 đến 10 triệu đồng.

Trên thị trường, dòng sản phẩm đã qua sử dụng phổ biến, có tình trạng tốt và pin còn trên 80% đến 85%, có giá trung bình từ 6,5 đến 8,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các phiên bản máy lock, tức là máy khóa mạng, có giá rẻ hơn đáng kể, chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro trong quá trình sử dụng, đặc biệt là về khả năng cập nhật và độ ổn định kết nối.

Sở dĩ giá của iPhone 11 Pro Max giảm mạnh là do đã lỗi thời về mặt công nghệ. Sau 5 năm kể từ ngày trình làng, Apple đã giới thiệu thêm năm thế hệ iPhone mới, từ iPhone 12 cho đến iPhone 17, với những cải tiến vượt trội về chip xử lý, camera, pin và đặc biệt là khả năng kết nối mạng 5G.

So với các mẫu iPhone hiện tại, iPhone 11 Pro Max tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không còn giữ được lợi thế về công nghệ như trước.

Nhiều mẫu iPhone cũ giảm giá mạnh. Ảnh: LĐ

Bên cạnh đó, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 11 Pro Max từ lâu. Điều này khiến cho nguồn hàng mới nguyên hộp, chưa kích hoạt gần như không còn; phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện nay đều là máy đã qua sử dụng.

Với số tiền trong tầm giá 7 đến 9 triệu đồng, người dùng hoàn toàn có thể cân nhắc một số lựa chọn khác mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại và bền bỉ hơn.

Đáng chú ý là iPhone 12 cũ, sở hữu thiết kế viền vuông, hỗ trợ kết nối 5G và được trang bị chip A14 Bionic mạnh mẽ hơn so với A13 của iPhone 11 Pro Max. Không chỉ mang lại hiệu năng tốt hơn, iPhone 12 còn có lợi thế về thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng trong nhiều năm tới.

Nếu có thể đầu tư thêm một khoản, người dùng có thể hướng đến iPhone 13 hoặc iPhone 14 bản tiêu chuẩn đã qua sử dụng. iPhone 13 bản 128 GB hiện có giá từ 8,9 đến 10,3 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 bản 128 GB cũ 99% đang được chào bán khoảng 9,9 triệu đồng, còn bản 256 GB trong cùng tình trạng có giá khoảng 11 đến 11,99 triệu đồng.

Hai dòng máy này mang lại hiệu năng vượt trội, khả năng chụp ảnh ấn tượng hơn và được cam kết hỗ trợ cập nhật iOS trong thời gian dài.

Ngoài ra, điện thoại Android mới trong cùng tầm giá cũng là một lựa chọn không tồi. Với 7-9 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một chiếc smartphone Android mới tinh, không phải lo lắng về pin hay linh kiện cũ. Nhiều mẫu máy trong phân khúc này còn được trang bị màn hình tần số quét 120Hz, sạc nhanh vượt trội và hiệu năng mạnh mẽ nhờ các dòng chip mới. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên sự mới mẻ, tiện ích và tính năng hiện đại.

Việc mua iPhone cũ có thể giúp tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể, nhưng đi kèm với đó là không ít rủi ro. Để tránh “tiền mất, tật mang”, người mua cần đặc biệt quan tâm đến các yếu tố kỹ thuật và nguồn gốc máy trước khi quyết định xuống tiền.