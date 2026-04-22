Theo cơ quan này, từ cuối tháng 2/2026 đến nay, xung đột tại Trung Đông đã khiến giá Jet A-1 tăng mạnh, có thời điểm vượt 200 USD/thùng và vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm tới 35-40% chi phí mỗi chuyến bay, khiến doanh nghiệp hàng không chịu áp lực lớn.

Để ứng phó, Cục Hàng không kiến nghị cho phép triển khai phụ thu nhiên liệu – một công cụ linh hoạt, mang tính tạm thời, hiện chưa được quy định trong khung pháp lý đối với vận tải hàng không nội địa.

Cục Hàng không đề xuất cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa. Ảnh: T.Hương.

Theo đề xuất, phụ thu sẽ chỉ áp dụng khi giá Jet A-1 từ 100 USD/thùng trở lên, tính theo từng bậc tăng 10 USD/thùng. Mức giá cơ sở được xác định là 90 USD/thùng – ngưỡng mà các hãng có thể cân đối hoạt động. Chính sách dự kiến áp dụng trong 3 tháng.

Đáng chú ý, phần chi phí phát sinh do giá nhiên liệu tăng sẽ được chia sẻ giữa hãng hàng không và hành khách theo tỷ lệ 50-50, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích.

Với chặng bay trục Hà Nội – TPHCM, mức phụ thu ước tính khoảng 311.000 đồng/vé. Cục Hàng không cho rằng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với một số đường bay quốc tế có thời gian tương đương.

So với quốc tế, mức đề xuất tại Việt Nam thấp hơn đáng kể. Đơn cử như chặng bay Nhật Bản – Hàn Quốc khoảng 2 giờ, phụ thu có thể chênh tới 40 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) khi giá nhiên liệu tăng.

Song song với đề xuất phụ thu, cơ quan quản lý cũng kiến nghị giảm giá một số dịch vụ hàng không như điều hành bay, cất hạ cánh để giảm bớt áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Theo đánh giá, việc áp dụng phụ thu nhiên liệu sẽ không gây tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), do dịch vụ hàng không chiếm tỷ trọng nhỏ trong rổ tính CPI và chính sách chỉ mang tính ngắn hạn.

Hãng bay chịu áp lực lớn từ tăng chi phí

Thông tin từ các hãng bay cho thấy áp lực chi phí đang gia tăng rõ rệt. Vietnam Airlines ước tính có thể phát sinh thêm từ 11.000 đến 27.000 tỷ đồng trong năm 2026 tùy theo kịch bản giá nhiên liệu. Vietjet Air tăng khoảng 24 triệu USD chi phí chỉ riêng tháng 4, trong khi Vietravel Airlines chịu sức ép lớn về vận hành.

Cục Hàng không nhận định, dù Chính phủ đã có các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế, chi phí nhiên liệu vẫn là gánh nặng lớn. Do đó, cần thêm các giải pháp linh hoạt để giúp doanh nghiệp “cầm cự” trong giai đoạn khó khăn.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa, đồng thời giao cơ quan chức năng hướng dẫn triển khai minh bạch, kiểm soát chặt chẽ.

Nếu được thông qua, đây sẽ là giải pháp quan trọng giúp ngành hàng không ổn định khai thác, duy trì kết nối và từng bước phục hồi trước biến động lớn của thị trường nhiên liệu.