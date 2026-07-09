Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường và nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công bố chậm ở một số nơi, đặc biệt đến nay nhiều địa phương mới công bố chỉ số giá xây dựng quý IV/2025, điển hình như Khánh Hòa, An Giang, TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Tuyên Quang, Lai Châu, Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, giá một số loại vật liệu xây dựng như cát, đá... được công bố chưa phản ánh sát diễn biến thị trường thời gian qua, gây khó khăn cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn đã ban hành.

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố chưa phản ánh đúng biến động của thị trường. Ảnh: Hồng Khanh

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, bình ổn và kiểm soát giá các loại vật liệu xây dựng thiết yếu như thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường... Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng giá nhằm bảo đảm giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng được công bố sát với diễn biến của thị trường.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, thời gian qua, giá nhiên liệu (xăng, dầu) đã giảm so với thời điểm trước (đặc biệt là giá dầu diesel). Cụ thể, trong tháng 6, giá dầu diesel bình quân giảm khoảng 8.414 đồng/lít, tương đương gần 25% so với mức bình quân của tháng 4/2026. Giá xăng E5 RON92 bình quân cũng giảm khoảng 1.934 đồng/lít, tương đương 8,34% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Bộ nhấn mạnh các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường; tập trung rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn để kịp thời công bố mức giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Bên cạnh việc cập nhật giá vật liệu, các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ việc khảo sát, thu thập và công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng. Đồng thời xác định, công bố chỉ số giá xây dựng đúng quy định.