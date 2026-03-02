Thông tin từ Bộ Xây dựng, cơ quan này nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đến. Trong đó, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu cụ thể hóa danh mục các công trình khẩn cấp, cấp bách để bảo vệ đất như tường rào, kè chắn sạt lở… được miễn giấy phép xây dựng tại đô thị.

Theo cử tri, quy định này cần được lồng ghép vào các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (gọi tắt là Luật Xây dựng số 135), cho phép người dân chủ động bảo vệ tài sản trước thiên tai dưới sự giám sát (hậu kiểm) của chính quyền địa phương.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách là các công trình thuộc đối tượng quy định tại Điều 70 Luật Xây dựng số 135. Công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 135.

Bộ Xây dựng cho hay, hiện Bộ đang nghiên cứu, soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Trong quá trình xây dựng nghị định, Bộ sẽ tiếp thu ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, nghiên cứu quy định cụ thể về quy trình và trình tự thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, cấp bách làm cơ sở triển khai.

Nghị định dự kiến được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7, đồng bộ với thời điểm Luật Xây dựng có hiệu lực.

Trước đó, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi). Một trong những điểm mới quan trọng của luật là mở rộng 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Cụ thể, ở nhóm thứ bảy, công trình xây dựng cấp 4; nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 được miễn giấy phép nếu không thuộc các khu vực có quy định quản lý kiến trúc như khu chức năng, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.