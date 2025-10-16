Hai tuần vừa qua, do ảnh hưởng liên tiếp từ hai cơn bão số 10 và 11, nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng nặng nề. Không chỉ giao thông, sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà nguồn cung rau xanh từ ngoại thành cũng sụt giảm mạnh.

Do đó, giá hầu hết các loại rau xanh đều tăng gấp đôi so với trước. Ghi nhận tại chợ Nghĩa Tân, Dịch Vọng, các chợ cóc, chợ tạm... cho thấy, sau mưa lụt, giá rau xanh tăng chóng mặt, trong khi mặt hàng củ quả ít biến động.

Đơn cử, rau muống từ 10.000-13.000 đồng/bó nay lên 20.000-25.000 đồng; rau cải ngồng, cải thìa tăng từ 25.000 lên 35.000-40.000 đồng/bó...

Sạp rau của chị Xô (chợ Nghĩa Tân) gặp khó khăn trong việc nhập hàng do quá trình vận chuyển bị ảnh hưởng sau bão. Ảnh: Thuỳ Dung

Giá rau tăng chóng mặt khiến việc buôn bán của tiểu thương cũng chững lại. Nhiều sạp rau vắng khách, lượng hàng nhập về ít hơn ngày thường.

Chị Hồng Thuý (tiểu thương chợ Dịch Vọng) chia sẻ: "Trước đây, mỗi ngày tôi nhập khoảng 30-40 bó rau, nhưng sau bão chỉ dám lấy 10-15 bó. Một phần vì khách mua ít, phần khác do nguồn rau từ ngoại thành về chợ giảm mạnh do ngập úng. Giá nhập tăng cao, trong khi rau dập nát nhiều, bán rẻ thì lỗ mà giữ giá thì ế".

“Giá rau đợt này cao lắm, một bó rau muống nhập vào đã 19.000 đồng, lo nhất là hàng ế thì lỗ nặng. Bán rẻ thì chẳng đủ vốn, mà giữ giá thì khách chẳng dám mua vì xót tiền”, chị Nguyễn Thị Xô, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, nói.

Mặt hàng rau lá ít hơn so với thường ngày. Ảnh: Vũ Hường

Tình cảnh đó khiến các sạp rau trở nên vắng vẻ hơn thường lệ. Tiểu thương thua lỗ, người mua thì e dè trước giá. Thế nhưng trên thực tế, dù giá có tăng gấp đôi, bữa cơm của nhiều gia đình vẫn không thể thiếu đi đĩa rau xanh quen thuộc.

Trước sự “leo thang” của giá rau xanh, nhiều hộ gia đình đã chuyển sang mua các loại củ, quả - giá ít biến động và bảo quản được lâu hơn. Theo ghi nhận, tại chợ Nghĩa Tân và Dịch Vọng,... những mặt hàng như bí đỏ, bí đao, cà chua, cà rốt, su hào... được nhiều người chọn mua hơn.

Tuy vậy, rau lá vẫn là món ăn khó thay thế trong bữa cơm hàng ngày. Chính vì thế, không ít người tiêu dùng vẫn chấp nhận mua dù giá đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước.

Chị Tuyết Nhung (phường Cầu Giấy) kể: “Rau có đắt đến mấy cũng phải mua, chỉ là giờ tôi phải tính toán sao cho hợp lý hơn. Bình thường một ngày tôi mua 2 bó rau, nay chỉ dám mua 1”.

Sau bão lũ, nhiều hộ gia đình dè dặt hơn khi mua rau xanh do giá cả tăng cao. Ảnh: Vũ Hường

Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Long Biên) than thở, giá mớ rau muống, rau mùng tơi, rau cải đắt gấp đôi, gấp ba trước mưa bão, lại còn bị dập nát, bùn đất. "Cả nhà ăn rau xanh quen rồi, không có không chịu được. Thôi thì ăn ít đi vậy, một mớ rau chia hai bữa, còn đâu bổ sung thêm thêm củ quả", bà Hoa nói.

Ngoài ra, bà Hoa và một số bà nội trợ khác chọn cách mua rau ở siêu thị. So với giá rau xanh ở chợ, giá giá rau tại đây tuy có tăng nhưng không quá cao do nguồn cung đa dạng, ổn định hơn so với ở chợ.

Mặt khác, nhiều gia đình, đặc biệt là sinh viên và người lao động xa nhà, chọn cách nhờ người thân ở quê gửi rau lên. Việc này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm hơn về chất lượng và nguồn gốc.

Vũ Hường - Thuỳ Dung