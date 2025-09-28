Lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói thẳng về vấn nạn rau bẩn

Người tiêu dùng đang ăn rau bẩn. Chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận nghiêm túc và tổ chức lại các khâu, đừng để các hiệu trưởng 'bắt tay' với đơn vị cung cấp hưởng lợi.

Tại tọa đàm "Bịt lỗ hổng 'rau bẩn' vào trường học, siêu thị" diễn ra chiều 24/9, ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Hà Nội, cho biết, nhu cầu rau xanh ở Hà Nội lên tới 1,3 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, diện tích rau trên địa bàn chỉ có 33.000 ha, sản lượng khoảng 735.000 tấn/năm, đáp ứng 60% nhu cầu của người tiêu dùng. Điều đáng nói, Hà Nội đã quan tâm rất sớm đến việc phát triển vùng trồng rau an toàn, nhưng đến nay diện tích rau VietGAP chỉ có vỏn vẹn 400 ha.

Thực trạng hiện nay, người tiêu dùng không chỉ là trẻ em mà tất cả chúng ta cũng ăn rau bẩn. Kể cả trong siêu thị, một lượng rau không rõ nguồn gốc vẫn được tuồn vào. Theo bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cần nhìn nhận nghiêm túc và tổ chức lại từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Trước đó, tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước” sáng 23/9, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm, yếu tố cơ bản nhất là phải có quy trình sản xuất chuẩn, trong đó VietGAP là yêu cầu tối thiểu.

Tuy nhiên, theo báo cáo hiện chỉ khoảng 5-6% rau đạt tiêu chuẩn này.

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) - thông tin, theo kết quả điều tra 5 năm một lần, công bố năm 2024, tổng diện tích được chứng nhận VietGAP chỉ đạt khoảng 150.000 ha cho 6 nhóm cây trồng.

Các loại rau ở chợ tăng giá mạnh do mưa bão. Ảnh minh họa: Tâm An

Campuchia chi tiền gấp 682 lần mua dừa Việt Nam

Thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 7 năm nay, xuất khẩu dừa của Việt Nam mang về hơn 306 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu dừa tăng mạnh 40%.

Trong 7 tháng năm 2025, Mỹ soán ngôi số 1 của Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của quả dừa Việt Nam. Trong khi đó, Campuchia chi ra số tiền gấp 682 lần nhập khẩu loại quả này của nước ta.

Trung Quốc lại mua mạnh, cau non 'hút hàng' tăng giá 30%

Do nhu cầu thu mua tăng mạnh, giá cau non trên địa bàn tỉnh An Giang dao động ở mức cao 25.000-30.000 đồng/kg, thậm chí có lúc tăng vọt lên 80.000-100.000 đồng/kg.

Ngày 23/9, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại xã Bình An, tỉnh An Giang, cau non được thương lái thu mua ổn định ở mức 25.000 đồng/kg, trái cau thường 10.000-15.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao so với cùng kỳ nhiều năm, giúp nhiều hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Các thương lái thu mua cau non với giá tăng cao chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, đặc biệt là ngành chế biến kẹo cau từ cau non. Dù nguồn cung khan hiếm, nhu cầu vẫn ở mức cao, đẩy giá cau non lên.

Loại bánh trung thu mới nổi ở Hà Nội 'lên cơn sốt', khách xếp hàng chờ mua

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Trên khắp các phố phường Hà Nội hay tại các quầy hàng ở các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ online, các loại bánh Trung thu đã được bày bán ngập tràn, đủ các chủng loại, giá cả khác nhau.

Theo Arttimes, ngoài các loại bánh truyền thống với các thương hiệu quen thuộc, năm nay xuất hiện loại bánh trung thu nhân cốm - hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội khiến nhiều người háo hức đặt mua.

Trước ngày Tết Trung thu cả tháng, người dân khu vực phố Huế (Hà Nội) đã quen với hình ảnh hàng trăm người đứng chật kín vỉa hè, xếp hàng chờ cả giờ để mua bằng được bánh nướng nhân cốm.

Ngược lại với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của hàng bánh trung thu trên phố Huế, những gian hàng bán bánh trung thu truyền thống của các thương hiệu “đình đám” trên các con phố lớn lại khá vắng vẻ. Nhiều gian hàng không có một bóng khách.

Còn một tiệm bánh trung thu có tuổi đời hơn 40 năm nằm trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TPHCM) thu hút đông đảo khách xếp hàng dài chờ mua bánh.

Quy định mới về đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định số 06 được ban hành năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đặt cược tối đa trong một ngày từ 1 triệu lên 10 triệu đồng. Bộ này lý giải, việc giới hạn mức đặt cược tối đa giúp người chơi không sa đà quá mức vào trò chơi.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất chỉ cho phép 1 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế với thời gian 5 năm và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Doanh nghiệp tham gia thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%.