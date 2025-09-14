Honda Winner ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016 và sau 10 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe côn tay phổ thông này đã chính thức bước sang thế hệ thứ 3 với tên gọi mới - Honda Winner R, trong đó hậu tố "R" là viết tắt của chữ Racing (chạy đua).

Honda Winner R là thế hệ thứ 3 của Winner kể từ khi dòng xe này được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam. Ảnh: 2banh

So với mẫu xe tiền nhiệm, Honda Winner R 2025 có phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn mới, góc cạnh hơn. Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng phía trước đã thành một khối liền mạch, không còn tách rời đèn pha/cos dạng LED và đèn xi-nhan như trước. Còn tay nắm phía sau được đặt ẩn gọn trong đuôi xe, tạo tổng thể liền mạch và tinh gọn.

Các chi tiết còn lại như cụm đồng hồ dạng điện tử đặt âm bản, cổng sạc USB, hệ thống khóa thông minh Smartkey, xích O-Ring hay phanh ABS 1 kênh ở bánh trước vẫn là những trang bị thừa hưởng từ người tiền nhiệm Honda Winner X.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước đã được thiết kế lại, tạo thành một khối thống nhất liền mạch. Ảnh: 2banh

Về sức mạnh, Honda Winner R 2025 tiếp tục sở hữu khối động cơ 150cc, DOHC 4 van, công suất đạt 15.6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm đi kèm hộp số 6 cấp.

Với động cơ này, Winner R sẽ kém gần 2,3 mã lực so với Yamaha Exciter 155 khiến Winner R thua thiệt về khả năng tăng tốc, cảm giác lái "bốc" và sức mạnh tổng thể, đặc biệt là khi di chuyển trên đường trường hoặc cần vượt xe. Đổi lại, mẫu xe côn tay của Honda sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, phanh trước của Winner R chỉ được trang bị 1 piston kẹp khiến khả năng phanh khẩn cấp có phần hạn chế hơn đối thủ vốn được trang bị tới 2 piston kẹp.

Tay dắt phía đuôi xe được thiết kế ẩn vào phần dưới yên xe giúp tổng thể phía sau trông gọn gàng hơn. Ảnh: 2banh

Honda Winner R 2025 được phân phối tại Việt Nam dưới 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao với giá bán lần lượt là 46,16 triệu đồng, 50,06 triệu đồng và 50,56 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn từ 1,84-4,64 triệu đông so với đối thủ Yamaha Exciter 155 VVA (48-55,2 triệu đồng).

Mặc dù giá niêm yết của Exciter 155 VVA cao hơn, nhưng .

Trước đó, mẫu xe tiền nhiệm Honda Winner X thường xuyên được giảm giá. Đây có thể là một lợi thế về mặt chi phí ban đầu, nhưng lại khiến người mua cảm thấy sản phẩm bị "mất giá" nhanh chóng và không duy trì được sự ổn định về giá trị thương hiệu. Điều đó cho thấy sự mất giá của Winner cao hơn đối thủ Yamaha Exciter 155. Đó là thách thức lớn cho phiên bản mới Honda Winner R trong việc chiếm lĩnh thị trường.

