Yamaha vừa giới thiệu dòng xe côn tay thể thao cỡ nhỏ R15 thế hệ thứ 4 (V4) tại thị trường Ấn Độ. Ở phiên bản 2025, Yamaha tập trung làm mới diện mạo nhằm duy trì sức hút cho dòng xe thể thao bán chạy nhất của mình bằng việc cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc.

Yamaha R15 2025 tập trung vào làm mới ở màu sắc ngoại thất. Ảnh: Yamaha India

Trong đó, đen ánh kim, trắng ngọc trai là những màu được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giá bán của Yamaha R15 2025 dao động từ 167.000-201.000 Rupee (50-60 triệu đồng, thấp hơn từ 20-30 triệu đồng so với giá xe tại Việt Nam). Mức giá này cao hơn những mẫu phổ thông tại Ấn Độ như Bajaj Pulsar NS160 hay Honda Hornet 2.0, nhưng vẫn rẻ hơn các đối thủ phân khối lớn hơn như KTM RC 200. Điều này giúp R15 giữ vững vị thế quen thuộc là một chiếc sportbike cân bằng giữa đường đua và nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dưới lớp sơn mới, Yamaha R15 2025 vẫn giữ nguyên khối động cơ xi-lanh đơn 155cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp van biến thiên VVA, công suất 18,4 mã lực, mô-men xoắn 14,2 Nm. Hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp chống trượt tiêu chuẩn giúp xe vận hành mượt mà hơn.

Quyết định giữ nguyên động cơ 155cc cho thấy sự tự tin của Yamaha vào một trong những động cơ tốt nhất trong phân khúc, mang lại sự cân bằng mạnh mẽ giữa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và dễ điều khiển.

Xe vẫn duy trì nhiều công nghệ vốn là điểm mạnh trong phân khúc như kiểm soát lực kéo TCS, phanh ABS hai kênh, phuộc trước hành trình ngược USD, giảm sóc đơn monoshock phía sau, sang số nhanh trên một số phiên bản nhất định.

Các phiên bản cao cấp hơn còn được trang bị cụm đồng hồ TFT kỹ thuật số hoàn toàn mới cho phép hỗ trợ thông báo tin nhắn, cuộc gọi, định vị và theo dõi dữ liệu xe qua ứng dụng Y-Connect. Những tính năng này giúp R15 vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Đến nay, Yamaha đã sản xuất hơn 1 triệu chiếc R15 và đây cũng là dòng xe bán chạy nhất của hãng xe máy Nhật Bản tại Ấn Độ. Yamaha dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp nhẹ về màu sắc và đồ họa trong những năm tới, trước khi có sự thay đổi lớn do quy định mới hoặc xu hướng thị trường.

Tại Việt Nam, Yamaha R15 được nhập khẩu từ Indonesia, ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9/2017, thuộc thế hệ V3 và đã ra mắt thế hệ V4 từ năm 2022 . Mẫu xe có giá từ 70-90 triệu đồng, cạnh tranh với Honda CBR150R hay Suzuki GSX-R150.

(Theo Cartoq)

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!