Ngày nay, bảng đồng hồ kỹ thuật số trên ô tô gần như đã trở thành tiêu chuẩn. Nhiều mẫu xe mới được trang bị cụm màn hình tới 14 inch, thậm chí kết hợp nhiều màn hình giải trí cùng lúc để thay thế hoàn toàn đồng hồ analog truyền thống.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số đã từng xuất hiện trên một số mẫu xe ra đời từ hàng chục năm trước. Ảnh: GM

Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi Tesla hay BMW tạo ra những dấu ấn trong quá trình “số hóa” khoang lái, đã có những mẫu xe cách đây hàng chục năm tiên phong đưa công nghệ hiển thị điện tử vào ô tô. Ngay từ cuối thập niên 1970, nhiều hãng xe đã thử nghiệm bảng đồng hồ LED, CRT hay huỳnh quang chân không (VFD) để thay thế kim đồng hồ, nút bấm cơ học và núm vặn truyền thống.

Một số mẫu xe khi ấy được coi như “tương lai di động”, dù gặp không ít khó khăn về chi phí và độ bền nhưng chúng vẫn là “người mở đường”, đặt nền móng cho xu hướng bảng đồng hồ kỹ thuật số đang trở nên phổ biến ngày nay. Dưới đây là 5 mẫu xe tiêu biểu.

Aston Martin Lagonda 1979

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô London năm 1976, Aston Martin Lagonda Series 2 thường được nhắc đến như một trong những “thí nghiệm đắt đỏ” nhất lịch sử thương hiệu. Đây là một trong những nỗ lực tuyệt vời để vực dậy Aston Martin sau thời kỳ khó khăn.

Xe sở hữu thiết kế hình nêm đầy táo bạo, lưới tản nhiệt siêu mảnh, nhưng điểm nhấn thực sự nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số LED tương lai. Hệ thống này được phát triển với sự trợ giúp của Texas Javalina Corporation sau khi nguyên mẫu từ Viện Cranfield gặp thất bại. Đổi lại, chi phí đội lên chóng mặt, từ 20.000 bảng Anh ban đầu thành khoảng 50.000 bảng Anh vào năm 1979.

Do màn hình LED này thiếu sự tin cậy và chi phí quá lớn nên đến giữa thập niên 1980, Aston Martin Lagonda đã phải chuyển sang màn hình CRT (1984) và rồi VFD (1987) để cải thiện độ ổn định. Dù gây nhiều tranh cãi, Lagonda vẫn được xem là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Buick Riviera 1986

Nếu Lagonda của thương hiệu xe sang Aston Martin được nhớ đến như là mẫu xe tiên phong với bảng đồng hồ điện tử, thì Buick Riviera thế hệ thứ 7 đến từ thương hiệu bình dân hơn nhiều mới là mẫu xe đầu tiên ứng dụng màn hình cảm ứng, thực sự vượt trội so với thời đại.

Ra mắt năm 1986, Buick Riviera được trang bị hệ thống Graphic Control Center (GCC) do Delco Systems - một công ty con của General Motors phát triển. Đây là màn hình CRT cảm ứng cho phép điều chỉnh điều hòa, radio, hiển thị máy tính hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu và thậm chí cả chẩn đoán lỗi.

Trong bối cảnh máy tính cá nhân cảm ứng đầu tiên là HP-150 của Hewlett-Packard vẫn còn xa lạ và siêu đắt đỏ, việc Buick Riviera tích hợp công nghệ này khiến nhiều người kinh ngạc. Kết hợp cùng cụm đồng hồ điện tử, Riviera đã trở thành một trong những mẫu xe phổ thông hiện đại bậc nhất thời bấy giờ.

Nissan 300ZX 1984

Dòng Nissan Z ra đời vào năm 1969 và hai thế hệ đầu tiên từ 240Z, 260Z, 280Z cho đến 280ZX gần như giống hệt nhau và chỉ thay đổi về dung tích động cơ. Cho đến khi Nissan 300ZX Z31 ra mắt năm 1984, có thể nói đây là lần cải tiến thực sự đầu tiên của dòng xe này, không chỉ về thiết kế, sức mạnh động cơ mà cả khoang lái đều mang đậm dấu ấn thập niên 80.

Nissan đã mang đến một chút hơi thở tương lai vào trong khoang lái khi cho phép khách hàng tùy chọn Gói Thiết bị Điện tử, bổ sung cụm đồng hồ kỹ thuật số VFD màu xanh lá cây. Thông tin hiển thị vô cùng chi tiết từ tốc độ, vòng tua, quãng đường, mức nhiên liệu, áp suất dầu, điện áp và nhiệt độ nước làm mát.

Kết hợp cùng chi tiết ốp gỗ đặc trưng, nội thất của Nissan 300ZX khi ấy mang lại cảm giác “vừa hiện đại vừa cổ điển” mà đến nay nhiều người vẫn còn ấn tượng.

Chevrolet Corvette C4 1984

Chevrolet Corvette có lẽ không phải là cái tên mà nhiều người thường liên tưởng đến những thứ hào nhoáng của công nghệ số, bởi nó vốn là dòng xe cơ bắp Mỹ điển hình. Khi thế hệ thứ 4 ra mắt vào năm 1984, Chevrolet Corvette C4 đã đánh dấu bước chuyển mình lớn và được tạp chí Car and Driver gọi là "một chiếc xe thể thao đích thực, đẳng cấp thế giới, sở hữu kỹ thuật tinh vi."

Ngoài thiết kế khí động học tối ưu và hệ số cản chỉ 0,34 Cd, Chevrolet Corvette C4 còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại. Hệ thống này hiển thị tới 14 thông số trên 9 khu vực, bao gồm cả đồng hồ tốc độ dạng thanh và vòng tua máy điện tử.

Mặc dù sau này GM quay trở lại đồng hồ analog trên Corvette C5 (1997), di sản “kỹ thuật số” của C4 vẫn được xem là bước ngoặt giúp Corvette trở thành mẫu xe thể thao toàn cầu.

Vector W8 1990

Nếu cần tìm mẫu xe “dị biệt” nhất với bảng đồng hồ kỹ thuật số, không thể bỏ qua Vector W8. Đây là đứa con tinh thần của Jerry Wiegert - nhà sáng lập công ty ô tô Vector Aeromotive Corporation. Ông và cộng sự đã mất gần 2 thập kỷ để lên ý tưởng phát triển, gây quỹ cho đến quá trình sản xuất giới hạn vào đầu thập niên 1990.

Khi được sản xuất, siêu xe Vector W8 có giá không hề rẻ, gần 300.000 USD ở thời điểm đó (tương đương 750.000 USD vào năm 2025). Mẫu xe thể thao này được trang bị động cơ V8 6.0L tăng áp kép 625 mã lực, tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Nhưng điểm gây ấn tượng mạnh không kém chính là khoang lái lấy cảm hứng hàng không.

Xe sở hữu màn hình CRT trung tâm hiển thị các thông số quan trọng và kết hợp hàng loạt thiết bị hàng không như la bàn Airpath, đồng hồ đo thời gian Hobbs. Dù chỉ bán được 17 chiếc và sớm bị lãng quên chỉ sau 3 năm có mặt trên thị trường, Vector W8 vẫn là biểu tượng cho tham vọng số hóa cực đoan của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

