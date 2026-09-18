Sau nhiều ngày neo ở mức tiệm cận giá sản xuất, thương lái thu mua sầu riêng khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cho biết giá sầu riêng được cải thiện đáng kể, tăng khoảng 15-20% so với tháng trước tại một số phân khúc. Hoạt động thu mua tại các vựa và nhà vườn bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Giá sầu riêng phân hóa theo chất lượng, tỷ lệ loại A khiêm tốn

Khảo sát tại các vựa thu mua cho thấy, sầu riêng Thái mẫu đẹp, hàng tuyển loại A hiện được thu gom với giá 90.000-95.000 đồng/kg, hàng loại B dao động từ 70.000-84.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường xuất hiện thêm nhiều phân khúc giá chi tiết theo chất lượng cơm trái. Đơn cử, sầu riêng cơm lỗi nhẹ (cơm trắng, vị ngọt kém) đạt 80.000-82.000 đồng/kg với hàng loại A và 60.000-65.000 đồng/kg với hàng loại B. Ngoài ra, hàng lỗi nặng cũng được thương lái tìm mua với giá 50.000-55.000 đồng/kg, còn hàng dạt duy trì ở mức 25.000 đồng/kg.

Ông Hoàng Trung, một thương lái thu mua tại khu vực Phước An (Đồng Nai) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), xác nhận mặt bằng giá đã hồi phục rõ rệt sau thời gian dài neo quanh mốc 60.000-65.000 đồng/kg tại kho, giá tại vườn khi đó chỉ khoảng 40.000-45.000 đồng/kg.

Hiện tại, các kho và thương lái tích cực thu mua sầu riêng từ các vườn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Giá sầu riêng mua xô đạt chuẩn tại vườn đạt trung bình từ 60.000-65.000 đồng/kg. Theo thương lái, đây là mức giá có thể mang lại lợi nhuận cho người trồng.

Hoạt động thu mua sầu riêng và giá sầu riêng đang tăng trưởng tốt trở lại. Ảnh: Trần Thắng

Tuy vậy, ông Trung nhận định người dân và thương lái chưa vội mừng vì tỷ lệ trái đạt chuẩn loại A để chạm mốc trên 90.000 đồng/kg thực tế không nhiều, thậm chí rất ít.

"Nguồn cung trên thị trường hiện tập trung chủ yếu tại Đắk Lắk nhưng chất lượng và sản lượng giữa các vườn không đồng đều. Thời gian qua, mưa dầm kéo dài đã ảnh hưởng đến chất lượng cơm sầu, giảm lượng hàng đạt chuẩn. Do đó, các kho phải nâng giá hàng tuyển để kích cầu, đồng thời chia nhỏ thành nhiều phân khúc giá gồm cả lỗi nhẹ và lỗi nặng", ông Trung lưu ý.

Nguồn cung thu hẹp, sức cầu từ thị trường Trung Quốc tăng vọt

Lý giải về đà tăng giá, các đơn vị thu mua cho rằng phần lớn đến từ cán cân cung - cầu. Thời điểm này, nhiều vùng trồng trong nước đã kết thúc niên vụ, trong khi khu vực Đắk Lắk vẫn đang trong thời gian thu hoạch. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc tăng vọt, buộc các kho xuất khẩu phải ráo riết gom hàng.

Trao đổi về diễn biến thị trường, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc giá tăng mạnh những ngày gần đây xuất phát từ việc các quốc gia sản xuất lớn như Thái Lan đã hết vụ, tạo lợi thế cung ứng cho sầu riêng Tây Nguyên.

Cùng với đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tăng đột biến để chuẩn bị cho dịp Quốc khánh và Tết Trung thu cận kề, thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua.

Đánh giá tổng thể mùa vụ, ông Lê Anh Trung thông tin sầu riêng Đắk Lắk mới chỉ thu hoạch khoảng 40% sản lượng, thời gian thu hoạch dự kiến kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 11. Năm nay sản lượng toàn tỉnh cũng cao hơn 20% so với năm ngoái, ước đạt 500.000 tấn.

Dù thị trường đang khởi sắc, lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk vẫn bày tỏ lo ngại tình trạng mưa liên tục tại Tây Nguyên có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến chất lượng cơm và giá trị thương mại của trái trong phần còn lại của mùa vụ.

Trước rủi ro giá biến động theo từng thời điểm, ông Trung khuyến nghị nhà vườn cần tập trung vào kỹ thuật chăm sóc nhằm hạn chế hiện tượng sượng cơm, đồng thời nông dân nên ưu tiên liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín, năng lực tài chính và khả năng thu mua ổn định, để đảm bảo đầu ra được ổn định.

Theo số liệu Cục Hải quan, 7 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 37% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 93,5% kim ngạch.