Gần đây, gia tộc của tỷ phú Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn LVMH với những thương hiệu từ túi xách Louis Vuitton đến trang sức Tiffany, trở thành tâm điểm của những đồn đoán về sự cạnh tranh nội bộ giữa các con để giành quyền kế nhiệm.

Tỷ phú Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn LVMH. Ảnh: CNBC

Theo báo Guardian, họ là gia tộc giàu nhất nước Pháp, đứng đầu đế chế hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, thường xuất hiện trong những bộ vest Dior đồng điệu. Gia tộc quyền lực này thậm chí được ví như hoàng gia Pháp thời hiện đại.

Một hồ sơ mới đây tiết lộ ông Arnault, 77 tuổi, người rất chú trọng sức khỏe và yêu thích chơi quần vợt cùng huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer, có thể tiếp tục lãnh đạo công ty của gia đình đến năm 95 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc mọi quyết định về người kế nhiệm sẽ còn bị trì hoãn.

Năm ngoái, giới hạn độ tuổi cho người giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) LVMH của ông Arnault đã được nâng lên 85 tuổi, cho phép ông tiếp tục giữ vị trí này. Ông trùm ngành thời trang từng nói đùa rằng mình vẫn có thể điều hành doanh nghiệp khi bước sang tuổi 100.

Câu hỏi ai trong số 5 người con đã trưởng thành của ông Arnault sẽ kế nhiệm và lãnh đạo tập đoàn gia đình được xem là vấn đề then chốt đối với nền kinh tế cũng như giới chính trị Pháp.

Ông Arnault và các con. Ảnh: Le Monde

LVMH sở hữu hơn 75 thương hiệu trong các lĩnh vực thời trang, nước hoa và rượu sâm panh, đồng thời là một trong những đơn vị sử dụng lao động lớn nhất tại Pháp.

Ông Arnault, được mệnh danh là "con sói trong lớp áo cashmere" nhờ những thương vụ thâu tóm các thương hiệu hàng đầu, có khối tài sản cá nhân ước tính hơn 100 tỷ USD. Ông sở hữu gần như toàn bộ các ấn phẩm báo chí kinh tế và kinh doanh tại Pháp, cùng nhật báo Le Parisien và tạp chí giải trí Paris Match.

Là bạn thân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Arnault từng tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của nhà lãnh đạo Mỹ và thường xuyên góp mặt trong các quốc yến của Pháp với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Arnault có 2 con là Delphine và Antoine với người vợ đầu Anne Dewavrin. Hiện nay, bà Delphine, 51 tuổi, giữ vị trí giám đốc điều hành của Christian Dior Couture, một trong những vai trò quan trọng nhất tại tập đoàn LVMH. Em trai của bà, Antoine 49 tuổi, đảm nhận một vị trí chủ chốt trong lĩnh vực truyền thông, chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và chiến lược môi trường cho tập đoàn.

Sau đó, ông Arnault kết hôn với bà Mercier-Arnault và có thêm ba người con trai. Cả ba đều đang làm việc cho các thương hiệu thuộc LVMH. Alexandre 34 tuổi là phó giám đốc điều hành của thương hiệu đồ uống Moët Hennessy, Frédéric 32 tuổi điều hành thương hiệu thời trang cao cấp Loro Piana và Jean 28 tuổi là giám đốc mảng đồng hồ tại Louis Vuitton.