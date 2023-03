Tỷ phú Masatoshi Ito. Ảnh: BBC

Hãng tin BBC dẫn thông báo của tập đoàn bán lẻ Seven & i Holdings cho biết, ông Ito qua đời vì tuổi già vào thứ Sáu tuần trước. Công ty này viết: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ông Masatoshi Ito vì lòng tốt của ông ấy trong suốt cuộc đời".

Có hơn 83.000 cửa hàng 7-Eleven trên toàn thế giới, và 1/4 trong số đó ở Nhật Bản.

Năm 1956, ông Ito tiếp quản một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ ở Tokyo từ một người chú. Sau đó, ông đổi tên nó thành Ito-Yokado và biến doanh nghiệp này thành chuỗi cửa hàng một điểm đến, bán mọi thứ từ hàng tạp hóa đến quần áo. Năm 1972, nó bắt đầu phát hành cổ phiếu.

Cũng vào thời điểm đó, một giám đốc điều hành tại công ty Ito-Yokado là Toshifumi Suzuki đã phát hiện ra một cửa hàng 7-Eleven trong một chuyến thăm Mỹ. Ito-Yokado sau đó đã thỏa thuận với chủ sở hữu của 7-Eleven (là Tập đoàn Southland có trụ sở tại Mỹ) và mở cửa hàng 7-Eleven đầu tiên ở Nhật Bản vào năm 1974. Công ty của ông Ito sau đó chuyển sang mua cổ phần kiểm soát của Tập đoàn Southland vào tháng 3/1990.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Ito nói: "Tôi thường nhận được câu hỏi rằng tôi thành công do làm việc chăm chỉ hay do may mắn. Thực ra câu trả lời là cả hai. Tôi may mắn khi bắt đầu kinh doanh ngay sau chiến tranh, cùng thời điểm mà xã hội tiêu dùng rộng rãi bắt đầu phát triển ở Nhật Bản".

Năm 1992, ông Ito từ chức tại Ito-Yokado vì bị cáo buộc trả tiền trái phép cho một số đối tượng tội phạm để giữ trật tự tại một cuộc họp cổ đông. Ito-Yokado sau đó đổi tên là Seven & i Holdings vào năm 2005. Chữ "i" trong tên công ty là một cái cúi đầu đối với Ito-Yokado và ông Ito - Chủ tịch danh dự của công ty.