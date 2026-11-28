Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ thượng cờ chính thức trên tàu ngầm hạt nhân Perm, chiếc đầu tiên được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Lễ thượng cờ đánh dấu thời điểm tàu chiến này được đưa vào biên chế Hải quân Nga.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin phát biểu ngày 27/11: "Hôm nay, chúng ta thượng cờ hải quân Nga, lá cờ Thánh Andrew lừng lẫy trên tàu ngầm hạt nhân đa năng này và bàn giao chiến hạm mới cho Hải quân. Tôi chúc mừng các thủy thủ cùng tất cả những người tham gia chế tạo, trang bị và thử nghiệm tàu ngầm mang hạt nhân này nhân sự kiện trọng đại và có ý nghĩa lớn".

Tổng thống Putin. Ảnh: EPA

Tổng thống Putin cho biết thêm: "Perm là chiếc tàu ngầm thứ năm thuộc lớp Yasen-M được bàn giao cho hạm đội trong sáu năm qua... Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh rằng Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ như vậy – những vũ khí có quy mô và tầm quan trọng mang tính toàn cầu".

Tàu ngầm hạt nhân tuần dương Perm là tàu ngầm thế hệ thứ tư, do Cục Thiết kế kỹ thuật hàng hải Malachite ở St. Petersburg thiết kế. Tàu bắt đầu được đóng vào năm 2016 và đưa ra khỏi ụ đóng tàu vào năm 2025.

Con tàu đã hoàn thành xuất sắc tất cả các giai đoạn thử nghiệm. Ngày 10/11, biên bản nghiệm thu tàu được ký tại nhà máy Sevmash. Đây là tàu ngầm đa năng đầu tiên được sản xuất theo cấu hình tiêu chuẩn để mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon.

Hệ thống phóng của tàu ngầm đã được điều chỉnh để phù hợp với tên lửa siêu thanh. Ảnh: EPA

Dự án tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M tích hợp những thành tựu tiên tiến và độc đáo trong lĩnh vực vũ khí, hệ thống điện tử và động lực chính. Các linh kiện, vật liệu sử dụng trong quá trình đóng tàu đều do các nhà sản xuất trong nước cung cấp.

Theo Canberra Times, tàu ngầm mới này sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và giúp bảo vệ vùng Viễn Đông cũng như phần lãnh thổ của Nga tại Bắc Cực.