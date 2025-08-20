Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD hôm nay (20/8) được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 8 đồng so với phiên trước, lên mức 25.263 đồng/USD - mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.526 đồng/USD và tỷ giá sàn là 24.000 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay cũng được điều chỉnh tăng 7 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, lên mức 24.050-26.476 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng, xác lập kỷ lục mới.

Giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 20-30 đồng/USD so với phiên trước.

Giá USD ngân hàng lên mức cao mới. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, ở chiều bán ra, giá USD tại một số ngân hàng đã vượt mốc 26.500 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, so với sáng qua, giá USD trưa nay tại Vietcombank tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.110 đồng/USD, giá bán ra là 26.500 đồng/USD.

Giá USD tại VietinBank lên mức 26.149-26.509 đồng/USD (mua - bán), tăng 22 đồng ở cả chiều mua và bán.

Không chỉ ở các ngân hàng có vốn nhà nước mà tại các ngân hàng thương mại tư nhân, giá USD cũng được điều chỉnh tăng lên mức cao mới.

Techcombank nâng giá USD tăng thêm 30 đồng ở chiều mua và đắt hơn 28 đồng ở chiều bán so với sáng qua, đưa giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.133 đồng/USD, giá bán ra là 26.526 đồng/USD.

Sacombank cũng tăng giá USD lên mức 26.150-26.510 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 25 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay ít biến động. Giá USD được mua - bán tại các điểm giao dịch trong vùng giá 26.510-26.580 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá USD có xu hướng đi lên.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác), vào lúc 12h52' ngày 20/8 (giờ Việt Nam) ở mức 98,32 điểm, tăng 0,05% so với phiên liền trước.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi hội nghị chuyên đề Chính sách kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần này để có thêm manh mối về chính sách lãi suất của Mỹ. Việc Fed tăng hay giảm lãi suất đều tác động tỷ giá ngoại tệ.