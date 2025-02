Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng mạnh, lên mức cao nhất lịch sử.

Theo đó, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD ngày 12/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.550 đồng/USD, tăng 28 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao kỷ lục lịch sử của tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá trung tâm gần đây liên tục được điều chỉnh tăng. Tính từ phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (ngày 3/2) đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 225 đồng.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.778 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.323 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 12/2 được điều chỉnh tăng lên 23.373-25.727 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 27 đồng/USD ở chiều mua và đắt thêm 29 đồng/USD ở chiều bán so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Trên kênh ngân hàng, giá USD được điều chỉnh lên mức cao chưa từng có. Giá USD bán ra tại các ngân hàng hiện đã tiến sát mốc 25.800 đồng/USD.

Cụ thể, so với đầu giờ sáng qua (11/2), giá USD sáng nay tại Vietcombank tăng 177 đồng ở cả chiều mua và bán ra, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 25.387 đồng/USD, bán ra ở mức 25.777 đồng/USD.

Giá USD tại BIDV cũng tăng 165 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá mua - bán lên mức 25.415-25.775 đồng/USD.

Tương tự, VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên mức 25.430-25.777 đồng/USD, tăng 174 đồng ở chiều mua và đắt thêm 161 đồng ở chiều bán.

Không chỉ ở các ngân hàng lớn có vốn nhà nước, giá USD tại các ngân hàng thương mại tư nhân cũng được điều chỉnh tăng cao.

Techcombank tăng 143 đồng ở chiều mua và đắt hơn 132 đồng ở chiều bán, giao dịch giá USD mua tiền mặt ở mức 25.390 đồng/USD, giá bán ra là 25.777 đồng/USD.

Sacombank cũng nâng giá USD lên mức 25.390-25.770 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 160 đồng ở cả chiều mua và bán.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.387 25.777 BIDV 25.415 25.775 VietinBank 25.430 25.777 Techcombank 25.390 25.777 Sacombank 25.390 25.770

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại vào sáng 12/2.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay được điều chỉnh đi xuống. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch USD với giá từ 25.660-25.750 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Giá USD bán ra tại các ngân hàng hiện đã vượt qua giá USD tại thị trường tự do, trong khi giá USD mua vào tại các ngân hàng chỉ thấp hơn khoảng gần 300 đồng.

Giá USD trong nước tăng nhanh dù giá USD thế giới đã chững lại sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng không vội giảm lãi suất.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 10h34' ngày 11/2 (giờ Việt Nam) ở mức 108 điểm, tăng 0,04% so với phiên liền trước.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 12/2, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định nền kinh tế hiện nay "nhìn chung mạnh mẽ" với thị trường lao động "vững chắc”. Lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Trong điều kiện hiện tại, ông Jerome Powell cho biết Fed không cần phải vội nới lỏng chính sách tiền tệ.