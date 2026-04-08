Ghi nhận của PV VietNamNet trong sáng ngày 8/4 cho thấy, lượng người đi mua vàng tại một số cửa hàng nổi tiếng đông trở lại sau những ngày ảm đạm. Trước đó, khi giá vàng giảm, lượng khách tới giao dịch tại các tiệm vàng cũng giảm theo.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), lúc 8h, khoảng 20 người đã có mặt để xếp hàng chờ đợi mua vàng. Chỗ ngồi trên vỉa hè cũng được xếp “lốt” thứ tự bằng gạch, ghế và vật dụng cá nhân.

Do SJC mở cửa giao dịch lúc 8h30 nên nhiều khách hàng cầm sẵn ghế theo để ngồi đợi mua vàng cho đỡ mỏi chân.

Người dân xếp "lốt" để vào mua vàng. (Ảnh: T.C)

Thông tin với PV VietNamNet, đại diện SJC cho biết, theo thông báo mới nhất, người dân đã có thể trực tiếp mua vàng miếng SJC tại các điểm bán hàng của doanh nghiệp thay vì đăng ký trực tuyến như trước.

Tuy nhiên, khi khách đến cửa hàng, còn mặt hàng gì và được mua số lượng bao nhiêu sẽ được công ty thông báo tại thời điểm đó”, vị này cho biết. Đồng thời, với vàng nhẫn, SJC hiện áp dụng mức mua tối đa 2 chỉ/người, gấp đôi so với trước đây.

Người dân xếp hàng chờ vào mua vàng tại SJC, sáng 8/4. (Ảnh: T.C)

Còn tại Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định), từ 6h30, đã có khoảng 40-50 người tới xếp hàng chờ mua vàng nhẫn. Trong ngày hôm nay, tiệm vàng này cũng bán cho mỗi khách tối đa 2 chỉ vàng nhẫn thay vì chỉ bán 1 chỉ vàng như trước.

Lúc 9h, quầy giao dịch vàng nhẫn của Mi Hồng có rất đông người tới mua. Trong khi đó, ở phòng chờ, vẫn còn nhiều người đợi tới lượt để vào giao dịch.

Có mặt tại cửa hàng từ 7h sáng để chờ mua vàng nhẫn, chị Trần Hồng Nhung (29 tuổi, phường Nhiêu Lộc) cho biết, mình là một người đầu tư lâu dài và không có nhu cầu "lướt sóng" để ăn chênh lệch giá.

Chị Nhung chia sẻ đã theo dõi rất kỹ biến động giá vàng thế giới để có thể đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời. Trước đó, khi giá vàng xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), chị cũng đã mua tích luỹ được 7 chỉ vàng nhẫn.

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Vân (phường Vườn Lài) cho rằng, nếu mua vàng với mục đích tích sản lâu dài thì nên tránh tâm lý đám đông.

Tận dụng khoản lương hưu và tiền cho thuê nhà hàng tháng, bà Vân giữ thói quen mua vào 1-2 chỉ vàng nhẫn mỗi tháng tuỳ mức giá trên thị trường. Kinh nghiệm của bà là chỉ quyết định mua khi vàng ở mức giá hợp lý với khả năng tài chính gia đình.

Rất đông khách hàng tới mua vàng nhẫn tại tiệm vàng Mi Hồng, sáng 8/4. (Ảnh: T.C)

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/4, lúc 8h26, giá vàng miếng SJC đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng. Đến 10h05' ngày 8/4, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800 nghìn đồng/lượng so với mức mở cửa hôm nay, xuống mức 173,2-176,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, về mức 172,7-175,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).