Trên thế giới, tới 21h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.655 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.681 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/4 cao hơn khoảng 7,4% (tương đương tăng 320 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 148 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 28,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động tăng giảm khó lường nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ 4.600 USDounce. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn đối mặt với nhiều rủi ro.

Vàng thế giới đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là vào 20h giờ Mỹ tối 7/4. Ông Trump cảnh báo Iran có thể "bị xóa sổ trong một đêm" nếu Tehran không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump nhắc lại việc Mỹ có kế hoạch phá hủy từng cây cầu, từng nhà máy điện ở Iran.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng tỏ ra rất cứng rắn.

Nếu xung đột leo thang, nhiều khả năng các thị trường hàng hóa và tài chính thế giới sẽ chao đảo và vàng lại một lần nữa bị bán tháo.

Tuy nhiên, tối 7/4 (giờ Việt Nam), vàng được hỗ trợ bởi một đồng USD suy yếu và thông tin các đơn hàng hóa lâu bền của Mỹ suy giảm 1,4% trong tháng 2. Nền kinh tế Mỹ suy yếu sẽ là yếu tố để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cân nhắc tới việc giảm lãi suất.

Vàng còn được hỗ trợ bởi nỗ lực mua gom âm thầm của nhiều tổ chức tài chính lớn, mỗi khi giảm mạnh.

Hiện giá mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ rất mạnh ở ngưỡng 4.600 USD/ounce.

Giá vàng biến động khó lường. Ảnh: MH

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ cho dù vàng thế giới tăng giá.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 7/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 7/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 7/4 ở mức 27.050 đồng/USD (mua) và 27.100 đồng/USD (giá bán), giảm 250 đồng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Thị trường kim loại quý tiếp tục diễn biến khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông rất khó đoán định. Một cuộc chiến khốc liệt có thể nổ ra, nhưng cũng có thể có một thỏa thuận đạt được vào phút chót.

Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào hạn chót mà ông Trump đưa ra.

Thông tin từ Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, đã có một số vụ nổ trên đảo Kharg, nơi xuất khẩu gần như toàn bộ dầu mỏ của nước này. Một vài nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần đe dọa ném bom hoặc giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Trước mắt, vàng vẫn chịu nhiều áp lực kể cả xung đột Mỹ-Iran có leo thang hay không. Giá dầu sẽ khó giảm sâu nhanh chóng do hạ tầng khó khôi phục nhanh chóng. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nước và các tổ chức. Trong ngắn hạn, vàng vẫn có thể bị bán ra.

Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng.

Ngân hàng ING dự báo vàng sẽ khó giảm vì các tay to trên thị trường vẫn mua vào mạnh. Trong tháng 2, các ngân hàng trung ương vẫn mua ròng vàng như: Ba Lan, Trung Quốc, Séc…