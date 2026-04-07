Giá vàng thế giới hôm nay 7/4/2026

Lúc 22h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.668 USD/ounce, giảm 11 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.692 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với xu hướng chưa rõ ràng, khi các yếu tố kinh tế và địa chính trị liên tục đan xen.

Dữ liệu mới công bố cho thấy lĩnh vực dịch vụ Mỹ đang suy yếu. Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) trong tháng 3 chỉ đạt 54 điểm, giảm so với mức 56,1 của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng 55 điểm. Áp lực từ chi phí năng lượng gia tăng đang lan rộng trong chuỗi cung ứng.

Trong phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn và lực mua kỹ thuật. Tuy nhiên, đà tăng không bền vững khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối chính. Các đồng minh của Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Tổng thống Donald Trump gia hạn thời hạn đàm phán liên quan tới eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc tấn công qua lại trong khu vực vẫn tiếp diễn, khiến thị trường duy trì trạng thái “căng như dây đàn”.

Tổ chức OPEC+ cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài, ngay cả khi xung đột kết thúc. Giá dầu duy trì ở mức cao quanh 110 USD/thùng, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Một nghịch lý đang xuất hiện là dù rủi ro địa chính trị gia tăng, vàng lại không thu hút mạnh dòng tiền trú ẩn như thường lệ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ việc đồng USD vẫn là tài sản thanh khoản hàng đầu, trong khi lợi suất trái phiếu tăng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 6/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 170,1–173,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch ở mức 169,6–172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 168,1–171,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm về mức 168,1–171,1 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với mức độ biến động cao. Thị trường vàng hiện chịu tác động mạnh từ cả yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh theo tin tức và diễn biến chiến sự. Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, bất ổn toàn cầu và xu hướng chính sách của các ngân hàng trung ương vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.

Theo CPM Group, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực, nhưng trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu khi thị trường chưa có đủ cơ sở để xác lập xu hướng mới. Chiến lược phù hợp hiện tại là quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Trong khi đó, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy với biên độ dao động lớn.

Các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài thị trường trong bối cảnh biến động quá lớn. Họ cho rằng giá vàng có thể dao động trong biên độ rất rộng, từ 4.100 đến 4.850 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Jim Wyckoff cho rằng vàng đang ở trạng thái trung lập. Ngưỡng kháng cự quan trọng nằm ở vùng 4.700–4.750 USD/ounce, trong khi hỗ trợ gần nhất là quanh 4.600 USD/ounce và sâu hơn là 4.580 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc 4.300 USD/ounce, xu hướng giảm có thể được củng cố.