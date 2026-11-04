Giá vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Kết quả kiểm phiếu có thể tác động đến chính sách của Tổng thống Donald Trump, triển vọng kinh tế Mỹ, giá dầu, lạm phát và thị trường tài chính toàn cầu.

Bầu cử Mỹ xuất hiện tín hiệu ban đầu, giá vàng hồi phục

Ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra ngày 3/11 theo giờ địa phương, tức chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được đưa ra tranh cử, bao gồm 33 ghế theo lịch bầu cử thông thường và 2 ghế bầu bổ sung. Cử tri tại 36 bang cũng tham gia bầu thống đốc.

Các điểm bỏ phiếu cuối cùng dự kiến đóng cửa vào trưa 4/11 (giờ Việt Nam). Kết quả sơ bộ sẽ được cập nhật từ thời điểm này. Thị trường có thể nhận diện xu hướng kiểm soát Quốc hội sau vài ngày, trong khi kết quả chính thức được các bang xác nhận trong khoảng 2-4 tuần.

Trong lúc giới đầu tư chờ đợi kết quả, giá vàng thế giới đang phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tháng 10.

Tính đến 8h50 sáng 4/11, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 3.954 USD/ounce. Trước đó, giá vàng có thời điểm lùi về 3.870 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm. Riêng tháng 10, giá vàng mất gần 7%, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Commerzbank cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua đã diễn ra quá mức và thiếu cơ sở vững chắc. Theo ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa của ngân hàng này, các yếu tố cơ bản hỗ trợ triển vọng tăng giá vàng vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm và đơn đặt hàng nhà máy khả quan của Mỹ đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, gây sức ép lên vàng. Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI sáng 4/11 giảm 0,3%, xuống 95,8 USD/thùng; dầu Brent lùi về 103,5 USD/thùng.

Giá vàng giảm mạnh trong tháng 10. Ảnh: HH

Triển vọng giá vàng phụ thuộc vào lợi suất, USD và địa chính trị

Theo giới phân tích, kết quả bầu cử Mỹ có thể tác động đến giá vàng thông qua chính sách tài khóa, triển vọng lạm phát, lợi suất trái phiếu và sức mạnh đồng USD.

Nợ công Mỹ hiện khoảng 40.500 tỷ USD cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu thâm hụt ngân sách tiếp tục gia tăng, niềm tin vào đồng USD có thể suy yếu, có thể hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng và bạc.

Theo nghiên cứu của Kitco Research, giá vàng tăng trung bình 14% trong 12 tháng sau 13 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là dữ liệu tham khảo, không bảo đảm diễn biến tương tự trong năm 2026.

Bên cạnh bầu cử, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là biến số lớn đối với thị trường tài chính và hàng hóa.

Xung đột kéo dài hơn 250 ngày, trong khi những bất đồng về chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Dù hai bên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán, nguy cơ căng thẳng quân sự tái leo thang vẫn hiện hữu.

Nếu căng thẳng gia tăng, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng lên cao và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. Khi đó, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, gây bất lợi cho vàng.

Đây cũng là nghịch lý của kim loại quý: bất ổn địa chính trị và nguy cơ lạm phát làm tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng lại có thể kéo theo kỳ vọng lãi suất cao hơn, khiến vàng chịu sức ép từ lợi suất và đồng USD.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng sẽ chịu tác động từ kết quả bầu cử Mỹ, chính sách của chính quyền ông Trump và diễn biến xung đột Trung Đông. Nếu căng thẳng hạ nhiệt, giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống, vàng có thêm dư địa phục hồi. Ngược lại, lạm phát dai dẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt có thể khiến kim loại quý tiếp tục biến động mạnh.