Bảng giá vàng trong nước hôm nay 4/11

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng 4/11 3/11 Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 137,6



140,6



137,6 140,6 BTMH Kim Gia Bảo 135,3



139,3



135,3 139,3 Doji TPHCM 135,5 139,5



135,5 139,5

Thời gian cập nhật: 6h-4/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 4/11

Trên thị trường thế giới, giá vàng phục hồi nhờ giá dầu giảm và kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ. Lúc 20h46 ngày 3/11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đứng ở mức 3.969 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce, tương đương 0,52%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.961 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 8,4%, tương ứng giảm 366 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 3/11.

Động lực chính hỗ trợ vàng là đà giảm của giá dầu khi triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu tích cực. Đến 20h52, dầu WTI giảm 1,83%, xuống 94,7 USD/thùng; dầu Brent mất 2,5%, còn 102,2 USD/thùng.

Mỹ và Iran đang xem xét các đề xuất mới từ bên trung gian nhằm thu hẹp bất đồng, ngăn nguy cơ xung đột toàn diện. Qatar đã cử các nhà ngoại giao tới Tehran để thúc đẩy đàm phán. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã đưa ra phản hồi đối với phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington có cơ hội ngăn chặn chiến tranh.

Kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran được kiềm chế đã kéo giá dầu giảm trong phiên đầu tuần, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là yếu tố hỗ trợ các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Dù phục hồi trong hai phiên gần đây từ vùng đáy hơn một năm, quanh 3.870 USD/ounce, giá vàng vẫn gặp khó trước ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Bà Dilin Wu, chiến lược gia thị trường tại Pepperstone, nhận định vàng đã vượt qua một số ngưỡng cản ngắn hạn. Tuy nhiên, kim loại quý cần bứt phá dứt khoát trên 4.000 USD/ounce để giảm áp lực bán kỹ thuật và tạo nền tảng cho đà phục hồi bền vững.

Theo chuyên gia này, hai trở ngại lớn đối với vàng là kỳ vọng lãi suất của Fed và áp lực thanh khoản trên thị trường tài chính. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực khiến giới đầu tư gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ và lo ngại hiệu quả đầu tư AI khiến nhà đầu tư tăng cường giảm rủi ro. Áp lực giải chấp có thể buộc các quỹ bán cả vàng để bổ sung tiền mặt.

Tuần này, thị trường vàng sẽ chú ý tới ba yếu tố: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn và số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10.

Giới chuyên gia dự báo Mỹ tạo thêm khoảng 65.000 việc làm trong tháng 10, so với 29.000 việc làm của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Những dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến giá vàng trong ngắn.