Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với những tháng trước đó nhưng vẫn khẳng định nhu cầu ổn định của các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt là các thị trường mới nổi.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan bổ sung 3 tấn, nâng tổng số vàng mua từ đầu năm lên 25 tấn, xếp thứ 3 trong danh sách các ngân hàng mua nhiều nhất.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Quốc gia Séc mỗi nước mua thêm 2 tấn, tiếp tục chuỗi mua vào đều đặn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ròng 26 tháng liên tiếp kể từ tháng 6/2023. Séc đã mua vàng trong 29 tháng liên tiếp kể từ tháng 3/2023. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục chuỗi mua vàng trong tháng thứ 9 liên tiếp, với tổng lượng mua trong giai đoạn này là 36 tấn.

Số liệu các ngân hàng trung ương mua vàng trong tháng 7.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn là ngân hàng mua ròng vàng lớn nhất trong năm 2025, với 67 tấn từ đầu năm, dù gần như không mua thêm kim loại quý nào kể từ tháng 5.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Ngân hàng Trung ương Uganda đã công bố chương trình thí điểm kéo dài 2-3 năm để mua vàng trong nước từ các thợ mỏ thủ công. Sáng kiến này nhằm xây dựng dự trữ chính thức và giảm sự phụ thuộc vào các tài sản ngoại tệ truyền thống, sau thông báo của ngân hàng về việc bắt đầu mua vàng được sản xuất trong nước.

Bà Marissa Salim, Trưởng nhóm Nghiên cứu cấp cao tại WGC, đánh giá, dù tốc độ mua ròng chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì trạng thái mua ròng ngay cả trong khoảng giá cao hiện tại.

Các ngân hàng mua vàng nhiều nhất tính từ đầu năm nay.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ, một động thái chiến lược nhằm đa dạng hóa tài sản và bảo vệ nền kinh tế quốc gia trước những biến động khó lường của thị trường tài chính toàn cầu.

Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn của đồng USD.

Nắm giữ vàng giúp giảm thiểu rủi ro khi các tài sản truyền thống như trái phiếu chính phủ hoặc ngoại tệ mất giá. Hơn nữa, việc tích trữ kim loại quý này còn giúp củng cố niềm tin vào đồng tiền quốc gia và thể hiện sức mạnh kinh tế của một đất nước.

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng hơn 1.000 tấn vàng trong ba năm liên tiếp (từ 2022 đến 2024), một tốc độ mua chưa từng có kể từ những năm 1970. Nhu cầu này mạnh hơn gấp đôi so với mức trung bình hàng năm từ năm 2010 đến 2021.

Giá vàng còn tăng mạnh

Thị trường vàng đang chứng kiến đà tăng mạnh mẽ, giá vàng thiết lập kỷ lục mới trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu, làm gia tăng kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong báo cáo mới nhất, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 75.000 của các chuyên gia kinh tế. Con số này cho thấy tốc độ tuyển dụng đã chậm lại một cách bất ngờ và nghiêm trọng.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3%, so với mức 4,2% của tháng trước. Dù mức tăng này nằm trong dự báo, nó vẫn xác nhận xu hướng thị trường lao động đang nới lỏng.

Các ngân hàng gom vàng như tài sản an toàn.

Báo cáo còn gây lo ngại khi dữ liệu việc làm của hai tháng trước đó đã bị điều chỉnh giảm. Cụ thể, số liệu của tháng 6 cho thấy đã có sự sụt giảm 14.000 việc làm, trong khi số liệu tháng 7 chỉ được điều chỉnh tăng nhẹ. Tổng cộng, số việc làm trong hai tháng này đã thấp hơn 21.000 so với công bố ban đầu. Những con số này củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng lên, đồng USD có xu hướng suy yếu. Lãi suất thấp hơn cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính lớn đã nâng dự báo giá vàng. Một số chuyên gia thậm chí còn đưa ra mục tiêu lên tới 4.000 USD/ounce trong tương lai gần nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục.

Ngân hàng Commerzbank và UBS đều cho rằng mức giá 3.600 USD/ounce đến 3.700 USD/ounce là hoàn toàn có thể đạt được vào cuối năm nay.

Ông Aakash Doshi, chuyên gia của State Street Investment Management, dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce trong 3-6 tháng tới nếu kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ.