Giá vàng thế giới hôm nay 6/9/2025

Lúc 20h (ngày 5/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.578 USD/ounce, tăng gần 1% trong ngày. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.636 USD/ounce.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo là 75.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 4,3%, từ mức 4,2% của tháng 7.

Sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này và có thể giảm tổng cộng 1 điểm phần trăm vào cuối năm.

Ông Mohammed Taha, Giám đốc Phân tích tại MH Markets, nhận định dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 là báo cáo mới nhất xác nhận sự suy yếu ngày càng rõ nét của thị trường lao động.

Trong tuần này, công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân ADP đã công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng. Khảo sát hàng tháng về cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy số cơ hội việc làm đã giảm mạnh trong tháng 7.

Giá vàng trong nước liên tục tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Theo ông Sameer Samana, Trưởng bộ phận toàn cầu về cổ phiếu và tài sản thực tế tại Viện Đầu tư Wells Fargo, việc Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất báo hiệu một kỷ nguyên "xanh" cho các tài sản rủi ro. Ông Samana cho rằng vàng và bạc sẽ có hiệu suất vượt trội hơn cả thị trường chứng khoán sôi động trong môi trường lãi suất thấp này.

Hầu hết các loại tài sản được dự báo sẽ mang lại hiệu suất rất mạnh mẽ trong 12 tháng tới. Môi trường hiện thuận lợi cho tất cả các tài sản tránh rủi ro, trên diện rộng. Hiếm khi thấy Fed bắt đầu chủ động xem xét cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn xa so với mục tiêu 2%. Trọng tâm của Fed chuyển từ lạm phát sang thị trường lao động. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán và cả giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/9/2025

Chốt phiên giao dịch 5/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Sau khi vượt qua giai đoạn tích lũy kéo dài 5 tháng, giá vàng đã vượt ngưỡng 3.550 USD/ounce vào đầu tháng này. Phản ứng ban đầu với dữ liệu việc làm đáng thất vọng, giá vàng lập đỉnh cao kỷ lục mới.

Kim loại quý này đã tăng ấn tượng 2,34% trong tuần và duy trì mức tăng đáng kinh ngạc 36,24% từ đầu năm đến nay. Qua đó cho thấy sự hấp dẫn bền vững của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered, cho rằng nếu tăng trưởng việc làm thấp hơn, thị trường có thể sẽ bắt đầu định giá khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Đây là một động thái mạnh mẽ, cho thấy sự cấp bách trong việc hỗ trợ nền kinh tế.

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp tục gia tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Theo các nhà phân tích, đây là một môi trường cực kỳ thuận lợi cho vàng khi rủi ro lạm phát đình trệ đang gia tăng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho biết nếu các xu hướng duy trì như hiện tại, nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Kịch bản này có thể đẩy giá vàng lên mức kỷ lục 4.000 USD/ounce.