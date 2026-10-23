Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng, có lúc thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn giảm chậm hơn nhưng cũng xuống mức thấp nhất từ ngày 5/8. Giới đầu tư lo ngại vàng giảm sâu nếu mất hỗ trợ quan trọng.

Giá vàng chịu sức ép từ giá dầu và lãi suất

Trong phiên giao dịch đêm 22/10 trên thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm hơn 110 USD/ounce, tương đương khoảng 2,9 triệu đồng/lượng, xuống 4.023 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Đầu giờ sáng 23/10, giá vàng tiếp tục suy yếu trên thị trường châu Á, có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng theo quy đổi tham khảo.

Trong nước, sáng 23/10, vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, còn 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Một số thương hiệu vàng nhẫn lớn niêm yết giá mua vào 137,6 triệu đồng/lượng và bán ra 141,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Do vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn thế giới, chênh lệch giá tăng từ khoảng 14 triệu đồng/lượng lên 17 triệu đồng/lượng. Giữa tháng 10, chênh lệch giá có thời điểm chỉ còn hơn 5 triệu đồng/lượng, trong khi cuối tháng 3 từng lên khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi giá năng lượng tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Giá vàng SJC và nhẫn giảm sâu. Ảnh: Tuấn Hùng

Sáng 23/10, dầu WTI tăng 0,7%, lên 100,1 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 0,5%, lên 113,7 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã tăng khoảng 3% trong phiên, lên mức cao nhất năm tháng, giữa lo ngại nguồn cung năng lượng Trung Đông bị gián đoạn.

Nguy cơ Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cùng cảnh báo đáp trả của Tehran nếu Washington tiếp tục hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, khiến triển vọng nguồn cung dầu thêm bất định.

Giá dầu tăng thường đẩy chi phí vận tải, sản xuất và giá hàng hóa lên cao, gây khó khăn cho nỗ lực kiểm soát lạm phát. Điều này có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Theo dữ liệu FedWatch được cung cấp sáng 23/10, thị trường chỉ đặt cược khoảng 8% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10, nhưng xác suất tăng thêm 0,25-0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 9/12 lên tới 94%.

Dù căng thẳng địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, vàng vẫn giảm sâu. Diễn biến này cho thấy lo ngại lạm phát, lãi suất và sức mạnh của đồng USD đang lấn át lực mua phòng thủ trên thị trường.

Vàng có thể còn biến động mạnh trong những tháng cuối năm

Từ nay đến cuối năm, triển vọng giá vàng phụ thuộc lớn vào tình hình Trung Đông, giá dầu, lạm phát Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Nếu dầu tiếp tục neo cao, kỳ vọng lãi suất cao có thể gây sức ép lên kim loại quý. Ngược lại, căng thẳng hạ nhiệt và nguồn cung năng lượng phục hồi sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, tạo điều kiện cho vàng hồi phục.

Về kỹ thuật, vùng 3.900-4.000 USD/ounce đang được chú ý như khu vực hỗ trợ quan trọng. Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng khi vàng chưa xuyên thủng vùng này, khả năng hình thành đáy hoặc phục hồi vẫn còn.

Tuy nhiên, việc giá vàng trở lại trên 4.000 USD/ounce chưa đủ xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc. Nếu không vượt được vùng 4.030-4.050 USD/ounce, nhịp hồi có thể chỉ mang tính kỹ thuật, trước khi giá tiếp tục kiểm tra mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Thị trường cũng chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao có thể gia tăng, gây bất lợi cho vàng. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ hỗ trợ triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể tác động đến dòng vốn toàn cầu. Nếu đầu tư AI tiếp tục hút tiền vào cổ phiếu công nghệ và hạ tầng dữ liệu, vàng có thể chịu sức ép cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu AI giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và kiềm chế lạm phát trong dài hạn, tác động đến giá vàng sẽ phụ thuộc vào phản ứng chính sách của Fed và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Ở chiều hỗ trợ, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia vẫn quan tâm đến việc mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương và mùa cao điểm tiêu thụ tại châu Á có thể hạn chế đà giảm, dù nhu cầu trang sức toàn cầu đang suy yếu.

Theo nhận định được dẫn từ các nhà kinh tế của ngân hàng Intesa Sanpaolo, giá vàng có thể dao động quanh mức bình quân 4.200 USD/ounce trong vài quý tới, trong bối cảnh thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng và biến động còn lớn.

Trong khi đó, Chris Mancini, đồng quản lý Quỹ Vàng Gabelli, cho rằng xung đột tại Iran có thể chỉ trì hoãn đà tăng dài hạn của vàng và trì hoãn vàng lên 5.000 USD/ounce. Chi phí vay cao và giá năng lượng đắt đỏ có nguy cơ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, buộc Fed phải xem xét lại lập trường chính sách. Nếu thị trường lao động Mỹ suy yếu và Fed chuyển sang nới lỏng, vàng có thể hưởng lợi.

Metals Focus trước đó dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce và tăng lên 5.330 USD/ounce vào năm 2027, tương ứng mức tăng khoảng 16%. Đáng chú ý, giá vàng có thể tiến sát 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027 (tương đương khoảng 186 triệu đồng/lượng).

Nhìn chung, vàng vẫn đối mặt với áp lực trong ngắn hạn nếu giá dầu duy trì ở mức cao và kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng lên. Trong năm 2027, kim loại quý có thể phục hồi nếu điều kiện tiền tệ thuận lợi hơn và nhu cầu đầu tư tiếp tục vững chắc. Tuy nhiên, xu hướng giá vẫn có thể thay đổi đáng kể theo diễn biến kinh tế và địa chính trị.