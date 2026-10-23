Giá vàng thế giới hôm nay 23/10

Lúc 21h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.051 USD/ounce, giảm 91 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.068 USD/ounce.

Số liệu lao động Mỹ cho thấy thị trường việc làm duy trì ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/10 giảm 6.000, xuống còn 194.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn. Dữ liệu này là một trong những yếu tố được thị trường cân nhắc khi đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Trong khi đó, theo dữ liệu định giá thị trường được Reuters dẫn ngày 22/10, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 ở mức khoảng 86%. Giá dầu tăng cao khiến lo ngại lạm phát gia tăng, củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về gần 5%. Đồng USD vẫn tương đối mạnh, lãi suất duy trì ở mức cao, khiến kim loại quý kém hấp dẫn.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Giá dầu Brent vượt 112 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5. Dầu WTI tiến sát 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng nguy cơ lạm phát toàn cầu.

Chứng khoán tại một số thị trường châu Âu và châu Á giảm trong phiên.

Trong những ngày tới, thị trường sẽ theo dõi các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tháng 10 của Mỹ, cùng cuộc họp Fed ngày 27-28/10 và báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ngày 29/10.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/10

Chốt phiên 22/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 136,8-140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Các chiến lược gia tại HSBC Asset Management cho rằng giá vàng vẫn có triển vọng tăng trong phần còn lại của năm 2026. Tuy nhiên, kim loại quý có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn do lợi suất thực duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên.

HSBC cho rằng đà giảm của vàng trong thời gian qua chịu tác động từ giá dầu cao, lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu đi lên. Ngân hàng này vẫn đánh giá vàng có vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ nhu cầu.

Theo HSBC, lo ngại về nợ công và lạm phát có thể thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các tài sản hữu hình như vàng. Hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và dòng vốn ổn định vào các quỹ ETF cũng là những yếu tố hỗ trợ giá trong trung hạn.

Các chuyên gia HSBC cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hiện là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá vàng. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng cũng tăng lên, khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn. Đồng USD mạnh cũng hạn chế đà tăng của giá vàng.

HSBC khuyến nghị nhà đầu tư không nên phụ thuộc vào một tài sản duy nhất để phòng ngừa rủi ro. Vàng vẫn có lợi thế nhờ tính thanh khoản cao và khả năng đa dạng hóa danh mục trong dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều loại tài sản để ứng phó với những biến động khác nhau của thị trường.