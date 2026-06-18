Kỷ nguyên mới của Fed khiến vàng chao đảo

Ngay sau khi cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh kết thúc, thị trường vàng chứng kiến một phiên giao dịch đầy kịch tính. Giá vàng giao ngay lao dốc từ 4.384 USD/ounce xuống gần 4.220 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn, trước khi nhanh chóng phục hồi lên vùng 4.330 USD/ounce. Đến khoảng 10h sáng 18/6, giá vàng giao dịch quanh mốc 4.310 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng SJC gần như đứng yên, ở mức 148,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Biến động dữ dội của vàng phản ánh nỗ lực của giới đầu tư trong việc định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Cuộc họp lần này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt bởi nó đánh dấu sự khởi đầu dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh và mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác trong điều hành chính sách.

Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, nhưng thông điệp lại cứng rắn hơn đáng kể. "Biểu đồ dấu chấm" cho thấy 9 trong 19 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Fed (FOMC) cho rằng cần tăng lãi suất trong năm 2026. Dự báo trung vị lãi suất cuối năm được nâng lên 3,8%, hàm ý khả năng có ít nhất một lần tăng thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đáng chú ý hơn cả là việc ông Kevin Warsh từ chối đưa ra dự báo lãi suất của riêng mình và khẳng định Fed sẽ không còn muốn "dẫn đường" quá nhiều cho thị trường như trước. Theo ông, việc hướng dẫn trước về lộ trình lãi suất không còn phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Song song đó, Fed cũng bắt đầu cải tổ sâu rộng. Tuyên bố sau cuộc họp được rút ngắn từ hơn 300 từ xuống chỉ còn khoảng 130 từ, phản ánh triết lý mới: ngân hàng trung ương sẽ nói ít hơn, để thị trường tự đánh giá nhiều hơn.

Đây là thay đổi rất lớn so với nhiều năm qua. Theo giới phân tích, từ nay việc dự báo chính sách của Fed sẽ khó khăn hơn đáng kể, khiến các thị trường tài chính, đặc biệt là vàng, có thể biến động mạnh hơn sau mỗi dữ liệu kinh tế quan trọng.

Sau cuộc họp, công cụ FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng từ khoảng 38% lên trên 62%, gây áp lực lên vàng do lãi suất cao làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD và trái phiếu.

Giá vàng biến động mạnh sau cuộc họp của Fed. Ảnh: Hoàng Hà

Vàng sẽ chịu áp lực ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn chưa đổi

Thông điệp cứng rắn của Fed rõ ràng không thuận lợi với vàng trong ngắn hạn. Fed hiện dự báo lạm phát Mỹ năm 2026 ở mức 3,6%, cao hơn nhiều so với mức 2,7% trước đó và vẫn cách khá xa mục tiêu 2%. Điều đó đồng nghĩa cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tăng thêm vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong "kỷ nguyên Warsh" là Fed sẽ dựa nhiều hơn vào dữ liệu thực tế thay vì định hướng trước cho thị trường. Điều này khiến mỗi báo cáo về lạm phát, việc làm hay tiêu dùng đều có thể làm thay đổi kỳ vọng chính sách, kéo theo những đợt biến động lớn của giá vàng.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố đang giúp triển vọng của kim loại quý tích cực hơn.

Trước hết là giá dầu có xu hướng hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran đạt được những thỏa thuận hòa bình ban đầu. Giá năng lượng giảm sẽ góp phần giảm áp lực lạm phát tại Mỹ trong các tháng tới, qua đó có thể làm giảm nhu cầu phải tiếp tục nâng lãi suất quá mạnh của Fed.

Bên cạnh đó, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn rất bền bỉ. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hoàn toàn chấm dứt, xung đột Nga - Ukraine còn kéo dài và cạnh tranh Mỹ - Trung có nguy cơ nóng trở lại, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn chiến lược.

Nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ. Những nhịp điều chỉnh mạnh sau các cuộc họp của Fed chủ yếu phản ánh sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất hơn là sự suy yếu của các yếu tố nền tảng.

Trong bối cảnh Fed bước vào một giai đoạn điều hành mới với ít định hướng hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế, thị trường vàng có thể sẽ biến động mạnh hơn trước. Tuy nhiên, nếu áp lực lạm phát thực sự hạ nhiệt nhờ giá dầu giảm, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gom vàng và rủi ro địa chính trị chưa lắng xuống, kim loại quý nhiều khả năng vẫn duy trì được xu hướng tăng trong trung và dài hạn, dù con đường phía trước sẽ gập ghềnh hơn đáng kể.