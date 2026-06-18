Giá vàng thế giới hôm nay 18/6/2026

Tính tới 23h ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.363 USD/ounce, tăng hơn 32 USD/ounce.

Vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/6.

Thị trường vàng đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Fed (FOMC) đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Giá vàng biến động mạnh trước những tín hiệu mới từ Fed. Ảnh: Hoàng Hà

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong quyết định chính sách đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Tuy nhiên, cơ quan này có thể thay đổi đáng kể phương thức truyền thông của mình.

Thứ thực sự quan trọng không phải là quyết định lãi suất mà là biểu dự báo lãi suất (dot plot) - phản ánh quan điểm của các thành viên Fed. Bên cạnh đó là thông điệp chính sách, giọng điệu và mức độ độc lập của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 17/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau vài phiên bật tăng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 17/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 17/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 17/6 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ biến động mạnh hơn sau tín hiệu từ Fed sau khi cuộc họp kết thúc. Điều thị trường tiếp tục theo dõi là liệu Fed dưới thời Warsh có tiếp tục dựa vào các số liệu kinh tế để đưa ra quyết sách hay sẽ thay đổi chiến lược.

Nhiều khả năng, chính sách của Fed sẽ tiếp tục dựa vào dữ liệu, không chạy theo kỳ vọng thị trường hoặc áp lực chính trị.

Tuy nhiên, tình cảnh kinh tế Mỹ đã khác xa so với đầu năm. Nếu như đầu năm thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, thì hiện tại mối lo lạm phát đã quay trở lại khi giá năng lượng tăng trở lại và duy trì trên 80 USD/thùng, bất chấp Mỹ và Iran đã đạt được một số thỏa thuận ban đầu.

Điều mà giới đầu tư tập trung phân tích là thông điệp của Fed và tân Chủ tịch Warsh. Giá vàng sẽ giảm mạnh nếu thông điệp mang tính diều hâu và ngược lại.

Nhưng dù ở kịch bản nào, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ. Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn rất mạnh. Đó là tình hình nợ công kỷ lục của nhiều nước, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa hoàn toàn hạ nhiệt, tình hình ở Ukraine vẫn khó lường, căng thẳng Mỹ-Trung có thể gia tăng trở lại... Nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng.