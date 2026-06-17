Giá vàng thế giới hôm nay 17/6/2026

Tính tới 20h30 ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.357 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 16/6 tăng 0,1% (tương đương tăng 5 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng thêm 30 USD (tương đương tăng 0,7%) khi mở cửa thị trường New York. Sức cầu bắt đáy gia tăng đã giúp giá vàng phục hồi mạnh. Lực mua bắt đáy tiếp tục đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực hơn về một thỏa thuận hòa bình. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở đường cho 60 ngày đàm phán kỹ thuật để chấm dứt cuộc chiến, đã được các bên ký kết dưới hình thức điện tử.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: Minh Hiền

Phát biểu của ông Vance được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội ngày 14/6 rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Dù thỏa thuận đã được các bên ký điện tử, nhưng một lễ ký kết chính thức vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 19/6.

Giá dầu WTI giảm hơn 3,5% xuống dưới 78 USD/thùng sau khi đã giảm sâu trong phiên đầu tuần. Dầu Brent giảm 3% xuống 80,7 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 1,5 triệu đồng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều ngày 16/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 149,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 16/6 ở mức 26.360 đồng/USD (mua) và 26.380 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới hồi phục mạnh trở lại nhờ hoạt động bắt đáy, cũng như đồng USD suy yếu và lợi tức trái phiếu Mỹ giảm. Tuy nhiên, vàng đang đối mặt với áp lực khá lớn đến từ cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mà lần đầu tiên tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh dẫn dắt.

Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 16-17/6 đánh dấu một cột mốc lịch sử. Ông Warsh là người đã phát tín hiệu về việc sẽ tái định hình cách Fed diễn giải các dữ liệu kinh tế. Giới phân tích nhận định đây là một cuộc cải tổ toàn diện đối với khung chính sách mà ông Powell đã dày công xây dựng suốt 8 năm qua.

Nhiều khả năng Fed sẽ chọn giải pháp giữ nguyên lãi suất trong quyết định công bố vào rạng sáng 18/6 (giờ Việt Nam). Tín hiệu hòa bình tại Trung Đông và giá dầu giảm là yếu tố hỗ trợ cho khả năng này.

Tuy nhiên, những tín hiệu cứng rắn nếu có của Fed có thể sẽ kéo đồng USD đi lên và qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Dù vậy, việc lạm phát Mỹ vẫn treo ở mức rất cao có thể khiến ngân hàng trung ương vẫn sẽ phải cân nhắc tới việc tăng lãi suất vào cuối năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một đợt tăng lãi suất vào cuối năm không phải là điều chắc chắn xảy ra, nhưng đó không còn là điều không tưởng. Nếu chi phí năng lượng bắt đầu thấm vào ngành vận tải, chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ, Fed buộc phải thay đổi phản ứng chính sách của mình.

Ở chiều ngược lại, vàng vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng gom vàng của ngân hàng trung ương các nước và xu hướng suy giảm giá trị của nhiều đồng tiền pháp định do nợ công ở mức cao kỷ lục.