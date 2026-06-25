Giá vàng đã mất gần 12% trong quý II/2026, mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ tháng 12/2016. Nhưng cơn ác mộng có lẽ vẫn chưa dừng lại. Tối 24/6, vàng chính thức thủng mốc 4.000 USD/ounce, có lúc rơi xuống 3.999 USD - lần đầu tiên kể từ cuối năm 2025.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả không phải những gì đã xảy ra, mà là những dự báo phía trước.

Deutsche Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, vừa hạ dự báo giá vàng tới 22% trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và nhu cầu đầu tư vàng suy yếu.

Theo chuyên gia phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank, ngân hàng dự báo giá vàng quý III/2026 ở mức 4.300 USD/ounce, giảm hơn 20% so với dự báo trước đó; quý IV/2026 dự báo ở mức 4.800 USD/ounce, giảm 17%.

Đáng chú ý, mức dự báo cơ sở (base case) của Deutsche Bank được xây dựng dựa trên giả định Fed giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nếu Fed thực sự tăng lãi suất 3-4 lần, vàng có thể lao dốc xuống 3.800 USD/ounce.

Vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ cuối năm 2025, sau khi mất hơn 24% giá trị từ đỉnh lịch sử. Ảnh: Bloomberg

Theo phân tích của Deutsche Bank, yếu tố định hình giá vàng hiện nay không còn là căng thẳng địa chính trị hay giá dầu. Thay vào đó, kỳ vọng về chính sách của Fed đã trở thành động lực chi phối.

Hồi đầu năm, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 60 điểm cơ bản. Nhưng nay, mọi thứ đã đảo chiều 180 độ. Dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, ngân hàng trung ương Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Các nhà giao dịch hiện đặt cược xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay lên tới 86% vào cuộc họp tháng 12.

Quy tắc Taylor - công cụ định hướng chính sách tiền tệ - cho thấy lãi suất hiện tại đang thấp hơn khoảng 80 điểm cơ bản so với mức khuyến nghị, đồng nghĩa Fed có dư địa và cơ sở để thắt chặt thêm.

Các kênh hỗ trợ truyền thống đang đóng lại

Deutsche Bank chỉ ra một loạt tín hiệu tiêu cực đang bủa vây vàng.

Thứ nhất, các quỹ ETF vàng tiếp tục bán ròng sau báo cáo việc làm tháng 5, loại bỏ một kênh hỗ trợ truyền thống cho kim loại quý.

Thứ hai, khối lượng hợp đồng mở (open interest) trên thị trường vàng kỳ hạn đã xuống mức thấp nhất 17 năm, cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư đang ở mức rất thấp và tâm lý thị trường cực kỳ ảm đạm.

Thứ ba, nhu cầu từ châu Á - vốn là trụ đỡ quan trọng của giá vàng đang suy yếu rõ rệt. Tại Trung Quốc, mức chênh lệch giá vàng trong nước so với giá Comex đã chuyển từ trạng thái cộng (premium) sang trạng thái trừ (discount), báo hiệu nhu cầu nhập khẩu đang hạ nhiệt. Tại Ấn Độ, việc tăng thuế VAT nhập khẩu vàng dự kiến sẽ tiếp tục kìm hãm sức mua.

Điểm sáng duy nhất được Deutsche Bank ghi nhận là nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, lượng mua này, ở tốc độ hiện tại, không thể bù đắp cho sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Mốc hỗ trợ 4.000 USD đã bị xuyên thủng

Cuối cùng, ngưỡng 4.000 USD/ounce, vốn được xem là "pháo đài" cuối cùng của giá vàng, chính thức bị phá vỡ. Đây là lần đầu tiên vàng giao dịch dưới ngưỡng này kể từ cuối năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đợt điều chỉnh hiện tại.

Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng việc thủng mốc 4.000 USD có thể kích hoạt một loạt lệnh cắt lỗ càng đẩy giá lao dốc nhanh hơn.

Vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định quanh 3.800 USD, ngưỡng mà Deutsche Bank từng cảnh báo nếu Fed tăng lãi suất. Ở kịch bản xấu hơn, một số dự báo cho rằng vàng có thể thử thách vùng 3.500 USD.

Về kỹ thuật, chỉ báo Stochastic Oscillator đã vượt khỏi vùng quá bán sau tín hiệu mua, trong khi giá vàng vẫn đang bám sát đường SMA 200 ngày. Điều này ủng hộ cho kịch bản phục hồi ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế khi giá chưa thể vượt qua các kháng cự quan trọng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều bi quan.

Trong khi Deutsche Bank vẽ ra kịch bản đen tối, J.P. Morgan vẫn giữ quan điểm lạc quan với dự báo giá vàng đạt 6.000-6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên các yếu tố hỗ trợ dài hạn như nhu cầu từ ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa và rủi ro địa chính trị. BMO Capital Markets cũng kỳ vọng vàng quay lại trên 5.000 USD/ounce trong quý I/2027.

Sự phân hóa quan điểm giữa các ngân hàng lớn cho thấy bức tranh thị trường đang đầy bất định. Nhưng như Deutsche Bank nhận định, mọi thứ đang phụ thuộc vào dữ liệu.

Nếu Fed thực sự bước vào chu kỳ tăng lãi suất, kịch bản 3.800 USD sẽ không còn là rủi ro xa vời. Ngược lại, nếu áp lực lạm phát hạ nhiệt, vàng có thể nhanh chóng tìm lại đà tăng.

Theo Deutsche Bank Research, Yahoo Finance