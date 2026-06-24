Trên thế giới, tính tới 20h30 ngày 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.126 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.142 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 23/6 giảm 4,8% (tương đương giảm 209 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 131,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 65 USD (-1,6%) xuống 4.126 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD tăng vọt. Chỉ số DXY tăng 0,35% lên 101,35 điểm.

Vàng giảm giá trong bối cảnh lo ngại lạm phát và triển vọng lãi suất cao kéo dài tiếp tục lấn át những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu giảm sâu nhưng có dấu hiệu quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, tới 22h tối 23/6 giá dầu WTI chỉ còn giảm 0,8% xuống 73,2 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,9% xuống 77,1 USD/thùng.

Giá vàng SJC giảm khá mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, theo đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã đồng ý cho thanh tra hạt nhân cấp cao nhất, trong khi Tehran nói rằng họ từ chối cho phép quan chức IAEA tới các cơ sở từng bị đánh bom.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 23/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 23/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều ngày 23/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 23/6 ở mức 26.750 đồng/USD (mua) và 26.780 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng vọt. Giới đầu tư vẫn lo ngại về việc lạm phát cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá năng lượng tăng mạnh trong thời gian qua đã làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho biết ông vẫn lo ngại về tình trạng lạm phát và chưa chắc chắn liệu các yếu tố đẩy giá cả tăng cao hiện nay chỉ mang tính tạm thời hay sẽ kéo dài. Thị trường cũng thận trọng với lập trường cứng rắn của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc họp chính sách tuần trước.

Những phát biểu cứng rắn của ông Warsh làm lu mờ tác động tích cực từ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết tuần trước.

Vàng còn chịu áp lực sau khi nhiều tổ chức hạ dự báo giá vàng. Deutsche Bank đã hạ mạnh dự báo giá vàng quý III xuống còn 4.300 USD/ounce. Dự báo cho quý IV cũng được điều chỉnh xuống còn 4.800 USD/ounce. Trước đó, Goldman Sachs cắt giảm 500 USD trong dự báo giá vàng cuối năm, xuống còn 4.900 USD/ounce do không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Dù vậy, việc giá dầu nếu giảm nhanh theo những tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran thì áp lực lạm phát sẽ suy giảm. Đây là yếu tố có thể khiến Fed cân nhắc các chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy kinh tế.