Giá vàng thế giới hôm nay 25/6/2026

Tính tới 22h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.000 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.023 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 24/6 giảm 7,78% (tương đương giảm 335 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 127 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 24/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 110 USD (-2,6%) xuống 4.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD tăng vọt. Chỉ số DXY tăng 0,3% lên 101,7 điểm.

Vàng giảm giá trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại một đồng USD giá cao và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ sốt nóng sẽ gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Vàng giảm giá trong bối cảnh giá dầu cũng lao dốc mạnh. Cụ thể, tới 22h20 tối 24/6 giá dầu WTI chỉ còn giảm 4,6% xuống 69,8 USD/thùng. Dầu Brent giảm 4,7% xuống 73,5 USD/thùng.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Đà tăng của đồng USD là nguyên nhân chính kéo giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tín hiệu tăng lãi suất tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến 3,75%, nhưng dự báo tháng 6 cho thấy lãi suất chính sách trung bình cuối năm 2026 ở mức 3,8%, tăng từ 3,4% trong tháng 3, trong khi lạm phát PCE trung bình năm 2026 tăng lên 3,6% từ 2,7%.

Giá vàng đã giảm hơn 4% kể từ cuộc họp FOMC ngày 17-18/6, với đồng USD chạm mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức gần 101,71 điểm.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đi ngang cho dù giá vàng thế giới giảm mạnh.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 24/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 24/6 ở mức 26.480 đồng/USD (mua) và 26.500 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm dù giá dầu lao dốc. Eo biển Hormuz vẫn là một điểm nóng địa chính trị, nhưng tác động tới thị trường đang thay đổi. Khu vực này đang chịu tác động bởi khuôn khổ tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại hoạt động vận chuyển hàng hải, tiếp theo là những tín hiệu trái chiều về quyền kiểm soát, quyền điều hướng và luồng tàu chở dầu.

Giá dầu giảm khi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz duy trì ổn định và điều kiện an ninh được cải thiện. Điều đó giúp hạ bớt các yếu tố rủi ro từng đẩy giá dầu tăng mạnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhu cầu đối với vàng vẫn chưa phục hồi tương ứng, khi kim loại quý hiện chịu tác động chủ yếu từ kỳ vọng lãi suất và diễn biến của đồng USD hơn là các rủi ro địa chính trị.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cảnh báo rằng việc giá vàng phá vỡ xuống dưới mức 4.000 USD/ounce có thể kích hoạt một đợt bán tháo mạnh hơn do lệnh dừng lỗ, mặc dù ông cũng lưu ý rằng động thái như vậy có thể đẩy chỉ báo MACD hàng ngày về vùng quá bán.

Tuy nhiên, những phân tích kỹ thuật cho thấy, đáy hai tuần có thể chưa phải là đáy ngắn hạn.

Động lực chính đến từ sự mạnh lên của đồng USD trong bối cảnh thị trường ngày càng tin tưởng vào khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Chỉ số DXY đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại với đồng bạc xanh.

Một số chuyên gia cho rằng thị trường đang phản ánh mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất, trong khi các rủi ro từ khả năng suy yếu của dữ liệu kinh tế vẫn chưa được định giá đầy đủ. Đây là yếu tố nhiều nhà đầu tư thường bỏ qua khi chạy theo xu hướng USD.