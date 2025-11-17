Rủi ro vàng nhẫn giảm thêm vẫn lớn

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh hiếm có sau khi Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại vào trưa 13/11 (giờ Việt Nam) sau 43 ngày đóng cửa. Những kỳ vọng khác nhau và sự thiếu chắc chắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây ra tình trạng này.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 14/11 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu lớn tại Hà Nội và TPHCM giảm từ 1,2-1,5 triệu đồng/lượng. Ngày 15/11, giá vàng giảm thêm khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng.

Sau hai phiên cuối tuần 14-15/11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã giảm tổng cộng khoảng 3,5-4 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Trước đó, trong 3 phiên từ 10-13/11, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước giảm mạnh chủ yếu theo đà điều chỉnh của giá vàng thế giới.

Trong hai phiên cuối tuần, vàng thế giới lao dốc do áp lực chốt lời sau khi tăng vọt khoảng 245 USD (tương đương 7,8 triệu đồng/lượng) trong ba phiên đầu tuần; cộng thêm các phát biểu mang tính “diều hâu” từ quan chức Fed về việc thận trọng trong cắt giảm lãi suất khi lạm phát còn cao.

Vàng giao ngay trên thị trường Comex của Mỹ từ 4.245 USD/ounce ghi nhận hôm 13/11 giảm còn 4.082 USD/ounce vào cuối tuần. Mức giảm là 163 USD, tương đương mỗi lượng giảm 5,2 triệu đồng.

Rủi ro giá vàng thế giới giảm vẫn còn tiềm ẩn trong tuần mới khi mà cú hồi phục vào những phút cuối cùng trong tuần 10-14/11 đã không vượt lên trên ngưỡng 4.100 USD/ounce và vàng giao ngay có thể kiểm thử lại ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Dù đã giảm 6,8% từ đỉnh cao 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10 xuống 4.082 USD/ounce vào ngày 14/11, giá vàng giao ngay vẫn cao hơn giá thế giới 55,5% (so với mức 2.625 USD/ounce vào đầu năm). Trong năm 2024, giá vàng tăng 27% và tăng mạnh từ cuối 2023.

Lịch sử cho thấy, sau mỗi đợt tăng giá mạnh, giá vàng thế giới thường có những đợt điều chỉnh giảm 5-15% trước khi bước vào giai đoạn đi ngang hoặc tăng tiếp. Về dài hạn, vàng luôn có xu hướng đi lên dựa trên số liệu ghi nhận từ năm 1970 tới nay.

Vàng trong nước còn chịu rủi ro giảm cao hơn do sức cầu gần đây chùng lại, giá cũng cao hơn giá thế giới khá nhiều. Với mức giá 4.082 USD/ounce, vàng thế giới quy đổi có giá khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20,7 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng. Còn tính theo tỷ giá thị trường tự do, mức chênh khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu giá thế giới tiếp tục giảm và chênh lệch giữa giá thế giới và giá trong nước được thu hẹp thì vàng SJC và vàng nhẫn có thể giảm mạnh hơn.

Giá vàng thế giới khi nào tăng trở lại?

Trước mắt, tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư vẫn là tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed. Nếu Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 10/12 tới và phát tín hiệu tiếp tục xu hướng nới lỏng tiền tệ theo sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì giá vàng sẽ bứt phá.

Thậm chí, vàng có thể lên ngưỡng 5.000 USD/ounce ngay trong năm 2026 như dự báo của nhiều tổ chức lớn như Bank of America, JP Morgan...

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số khu vực có thể kéo giá vàng lên nhanh, khi mà ngân hàng trung ương nhiều nước vẫn đang mua vàng cả công khai và âm thầm. Dù vậy, các yếu tố này nếu chưa bùng nổ thì chưa thể kích thích một làn sóng mua vàng mới đến từ cả các “cá mập” như ngân hàng trung ương, quỹ ETF vàng, tổ chức tài chính và các cá nhân lớn.

Trước mắt, giới đầu tư vẫn chờ đợi vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong vòng 3 tuần tới.

Tính tới 16/11, theo công cụ CME FedWatch, thị trường chỉ còn đánh cược 44% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp 10/12, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 65% giữa tuần trước và mức trên 90% hồi cuối tháng 10.

Sở dĩ tỷ lệ đánh cược Fed hạ lãi suất thấp dần trong vài phiên qua là do nhiều quan chức Fed đưa ra tuyên bố diều hâu. Họ lo ngại lạm phát Mỹ còn lên cao trong khi thị trường lao động Mỹ có thể không quá xấu sau 43 ngày đóng cửa.

Trên thực tế, từ đầu năm 2025 tới nay, rất nhiều dự báo kinh tế Mỹ xấu dưới những chính sách thuế của ông Trump, các số liệu chính thức hầu hết cho thấy điều trái ngược. Kinh tế Mỹ vẫn rất tốt. Và đây lại là yếu tố khiến Fed thêm trì hoãn giảm lãi suất, trái với tham vọng của ông Trump.

Trước khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, rất nhiều dự báo cho rằng kinh tế Mỹ sẽ lao dốc sau giai đoạn đóng cửa. Đây là yếu tố đẩy vàng tăng vọt. Nhưng giờ đây, điều mà nhiều người tin tưởng là vàng sẽ giảm giá. Kinh tế Mỹ sẽ không xấu và Fed chưa chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 12 như tuyên bố của Chủ tịch Jerome Powell.

Như vậy, trong 2-3 tuần tới, khi Mỹ vẫn chưa công bố được số liệu kinh tế chính thức cho tháng 10 và cả tháng 11 do đóng cửa, thì thị trường tài chính vẫn biến động khó lường. Cả Fed và giới đầu tư sẽ phải mò mẫm dự đoán. Giá vàng thế giới có thể chịu áp lực giảm.

Dù vậy, nhiều khả năng vàng sẽ không giảm sâu do lực mua bắt đáy tại vùng 4.000 USD/ounce rất lớn. Ngân hàng trung ương các nước vẫn mua vào trong bối cảnh thế giới bất ổn, xung đột giữa các cường quốc như Mỹ - Trung, Mỹ - Nga, Trung - Nhật, Nga - EU... ngày càng gia tăng. Tình hình ở châu Á - Thái Bình Dương cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Về trung và dài hạn, vàng được dự báo còn tăng mạnh dưới tác động của xu hướng phi đô-la hóa và sự dịch chuyển trật tự kinh tế thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định mức 4.000 USD/ounce sẽ trở thành “mặt bằng giá mới”.