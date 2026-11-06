Bảng giá vàng trong nước hôm nay 6/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (6/11) Hôm qua (5/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 139,5 142,5 139,5 142,5 BTMH Kim Gia Bảo 138,8 142,8 138,8 142,8 Doji TPHCM 138,5 142,5 138,5 142,5

Thời gian cập nhật: 06:00-6/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 6/11

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu mua kim loại quý.

Lúc 21h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh mức 4.127 USD/ounce, tăng khoảng 66 USD so với phiên trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.132 USD/ounce.

Thị trường trái phiếu Mỹ phản ứng tích cực sau bầu cử. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm xuống khoảng 4,89%, thấp nhất gần 2 tháng.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,55%. Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt. Lợi suất giảm và đồng USD yếu đi tạo lực đỡ cho kim loại qúy.

Báo cáo ADP cho biết khu vực tư nhân tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo khoảng 67.000 việc làm và bằng mức tăng của tháng 9.

Trong khi đó, chỉ số hoạt động dịch vụ ISM tháng 10 giảm từ 54,9 điểm trong tháng 9 xuống 54,5 điểm, thấp hơn mức dự báo 54,8 điểm. Chỉ số đơn hàng mới giảm từ 59,8 xuống 55,9 điểm. Dù vậy, các chỉ số trên 50 điểm vẫn cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng.

Về thương mại, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 9 giảm nhẹ xuống 105 tỷ USD, từ mức 105,7 tỷ USD đã điều chỉnh của tháng 8. Xuất khẩu tăng 1,9%, lên 321,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 1,2%, đạt 426,6 tỷ USD.

Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4%, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng. BoE dự báo lạm phát tại Anh có thể tăng từ 3,5% trong tháng 9 lên khoảng 5% vào giữa năm tới.

Ngân hàng này cho biết sẽ đánh giá dữ liệu kinh tế tại từng cuộc họp và điều chỉnh lãi suất khi cần thiết để đưa lạm phát về mục tiêu 2% trong trung hạn.

Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận định những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn còn. Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 6% GDP, còn tỷ lệ nợ công trên GDP đã lên 100%. Áp lực nợ khiến Fed khó tăng lãi suất mạnh tay, ngay cả khi lạm phát còn cao. Điều này có thể tạo động lực để giá vàng tăng trở lại.