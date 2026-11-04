Bầu cử giữa kỳ Mỹ

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Giá vàng bật tăng mạnh, vượt 4.000 USD/ounce, trong khi giá dầu và chứng khoán cũng biến động.

Cục diện chính trị mới tại Washington có thể tác động đến triển vọng kinh tế Mỹ, chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump và diễn biến trên các thị trường tài chính.

Đảng Dân chủ thắng lớn, vàng vượt 4.000 USD

Một số hãng truyền thông Mỹ xác định Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Kết quả này khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt với nhiều trở ngại trong việc triển khai chương trình nghị sự, đồng thời tạo điều kiện để phe đối lập tiến hành các cuộc điều tra đối với chính quyền.

Ông Trump cho biết sẵn sàng chấp nhận kết quả, hợp tác với Đảng Dân chủ và hy vọng hai bên tìm được tiếng nói chung.

Thị trường vàng phản ứng mạnh trước thông tin này. Đến 13h20 ngày 4/11, giá vàng giao ngay tăng 90 USD, tương đương 2,3%, lên 4.020 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã tăng lên 3.954 USD/ounce khi những tín hiệu kiểm phiếu ban đầu cho thấy Đảng Dân chủ chiếm ưu thế.

Trong nước, tới 13h45, giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên trước, lên 139,4 triệu đồng và 142,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC tăng 2,1 triệu đồng, lên 135,8 triệu và 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng vọt sau khi Đảng Dân chủ chiến thắng. Ảnh: HH

Đà phục hồi diễn ra sau tháng 10 đầy khó khăn, khi giá vàng mất gần 7%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, có thời điểm xuống 3.870 USD/ounce. Lực mua bắt đáy và hoạt động mua bù các hợp đồng bán khống góp phần thúc đẩy giá vàng đảo chiều.

Commerzbank cho rằng đợt điều chỉnh trước đó diễn ra quá mức, trong khi những yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn.

Trên thị trường dầu mỏ, dầu WTI tăng 0,3% lên 96,4 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 0,3% lên 103,9 USD/thùng vào khoảng 13h25.

Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều. Các chỉ số Mỹ trước giờ giao dịch tăng 0,4-0,8%, trong khi chứng khoán châu Âu giảm 0,5-1,2%. CSI 300 của Trung Quốc tăng gần 2,1%, Hang Seng tăng 1,2%, còn chứng khoán Nhật Bản đi xuống.

Tại Việt Nam, VN-Index đảo chiều tăng gần 27 điểm, tương đương 1,6%, lên 1.727 điểm vào lúc 13h28. VN30-Index tăng 1,8%.

Đáng chú ý, đồng USD suy yếu khi chỉ số DXY giảm 0,35% xuống 101,5 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,605%/năm, còn kỳ hạn 30 năm xuống 5,317%/năm. Đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không đem lại lợi suất định kỳ.

Vàng hưởng lợi, AI đối mặt thách thức?

Chiến thắng của Đảng Dân chủ có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với triển vọng kinh tế Mỹ, dòng vốn đầu tư và chính sách tiền tệ trong năm 2027.

Theo Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive, việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng, đặc biệt nếu bất ổn chính trị khiến tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Một lĩnh vực có thể chịu tác động là trí tuệ nhân tạo (AI). Những khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, những trở ngại chính sách có thể khiến tiến độ triển khai dự án chậm lại, kéo theo sự suy giảm đầu tư kinh doanh trong 3-6 tháng tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, Fed có thể có thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất thực trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Tuy nhiên, Quốc hội mới chỉ chính thức nhậm chức vào tháng 1/2027. Trong vài tháng tới, ông Trump vẫn có thể thúc đẩy nhiều sáng kiến chính sách. Đây là giai đoạn Nhà Trắng phải tìm cách duy trì chương trình nghị sự trong bối cảnh phe Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Ở góc độ dài hạn, Jen Bawden, nhà sáng lập Bawden Capital, nhận định vàng vẫn được hỗ trợ bởi thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công ngày càng lớn của Mỹ. Những vấn đề này chưa có lời giải căn cơ, bất kể đảng nào kiểm soát Quốc hội, và có thể buộc Fed phải nới lỏng tiền tệ trong tương lai.

Dù vậy, triển vọng vàng không hoàn toàn thuận lợi. Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, cảnh báo trái phiếu Mỹ đang cạnh tranh với vàng trong vai trò tài sản trú ẩn. Đồng USD mạnh và lãi suất cao cũng có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Trong khi đó, triển vọng giá dầu phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến xung đột Mỹ - Iran và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hai bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt và điều kiện mở lại tuyến vận tải chiến lược này.

Nếu căng thẳng leo thang, nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng cao. Khi đó, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, gây bất lợi cho vàng và chứng khoán.